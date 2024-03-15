Работа ГУР. В России сбои в системе онлайн-голосования, - источники

Как отмечают источники, в день голосования на псевдовыборах президента РФ фиксируют серьезные проблемы в работе системы электронного голосования, произошел сбой. Сайт mos.ru снова не работает.

Источники в спецслужбах отмечает, что это работа киберспециалистов ГУР Минобороны.

Сбои начали фиксироваться с самого утра. Российская центральная избирательная комиссия заявила, что якобы проблем нет, а сайт перегружен из-за "беспрецедентного количества желающих проголосовать", поэтому система работает в режиме очереди.

Тем временем россияне уже развели панику в соцсетях из-за сбоев в онлайн-голосовании, а российские СМИ активно распространяют информацию о проблемах в работе системы.

Недавно руководитель "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что якобы Россия ведет войну с Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Источник в спецслужбах прокомментировал это заявление так: "Продолжается кибервойна России против ГУР МО".

Псевдовыборы в России

Напомним, в России так называемые "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

ГУР Минобороны сообщает, что Кремль собирает голоса за диктатора Путина даже среди "мертвых душ" - российских захватчиков, погибших на войне против Украины.

Больше о том, как Путин устроил себе новый срок и чего ждать после его "победы" - читайте в материале РБК-Украина.