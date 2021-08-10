Робопес та смартфон з селфі-камерою під екраном: Xiaomi презентувала свої новинки

Сьогодні китайський гігант Xiaomi виступила з презентацією своїх новинок. Компанія продемонструвала не лише довгоочікуваний багатьма флагман Xiaomi Mi Mix 4, але і новенькі планшети Mi Pad 5, 55-дюймовий телевізор Mi TV 6 та ексклюзивного робопса, якого кличуть Cyberdog.
Подробиці презентації - в матеріалі РБК-Україна.
Сьогоднішні анонси від китайської компанії виявилися доволі насиченими, втім варто розібрати усе по черзі:
Попри те, що дизайн пса доволі сильно нагадує зовнішність американської розробки компанії Boston Dynamic - робота Spot, втім ціна китайського аналога виявилась значно дешевшою. Xiaomi обладнала робопса двигунами власного виробництва, завдяки яким він здатний рухатись зі швидкістю до 3,2 м/с й навіть робити сальто назад.
Під час презентації відзначили, що CyberDog буде випущеним в обмеженій кількості. Його тираж складатиме тисячу одиниць, а вартість становитиме 1542 долари.
Відзначимо, що це перша спроба Xiaomi випробувати себе у робототехніці.
Чим саме обладнаний CyberDog:
Робопес здатний не лише самостійно пересуватися, але й аналізувати оточення, створювати навігаційну карту та уникати перешкоди.
Звісно, якщо вам не подобається його ім’я, ви матимете можливість перейменувати його, аби потім управляти ним голосом.
Xiaomi вдалося першій розробити смартфон з фронтальною камерою, яка прихована під дисплеєм та вмикається лише у разі потребі.
Також компанія розкрила й особливості нового флагману:
Новина доповнюється...