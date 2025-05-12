Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана (РПК), которая более полувека вела вооруженную борьбу за автономию курдов в Турции, приняла решение о самороспуске и завершении любой деятельности от своего имени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rudaw.
По словам представителей организации, решение было принято в ответ на призыв основателя партии Абдуллы Оджалана, который с 1999 года находится в турецкой тюрьме.
В РПК отмечают, что их "историческая миссия выполнена", а дальнейшая борьба будет проходить в рамках мирного процесса и построения демократического общества.
"Мы распускаем организационную структуру РПК, прекращаем метод вооруженной борьбы и заканчиваем деятельность от имени партии", - говорится в декларации.
Конгресс партии прошел в мае в условиях строгой безопасности - в двух разных локациях из-за угрозы атак. Участие в нем приняли 232 делегата.
В заявлении отмечается, что партия с момента своего создания в 1978 году выступала против политики отрицания и ассимиляции курдов в Турции.
Она стала символом сопротивления, однако сейчас, по мнению ее руководства, новый этап требует политических, а не вооруженных методов.
Напомним, что РПК признана террористической организацией в Турции, США и ЕС. В марте 2025 года она уже заявляла о перемирии с турецкими властями.
Руководство РПК призвало курдские политические силы и общины поддержать мирный процесс и принять участие в построении демократического общества, основанного на равноправии и свободе.
Рабочая партия Курдистана - это курдская вооруженная группировка, которая с конца 1970-х годов под разными названиями борется за самостоятельность или хотя бы широкую автономию для турецких курдов на юго-востоке Турции.
Эта группировка также имеет свои базы в горах на севере соседнего Ирака, где местное население тоже составляют преимущественно курды.
Напомним, что в октябре 2024 года в Анкаре произошел теракт на оборонном предприятии TUSAŞ. В результате теракта погибли пять человек, еще 22 получили ранения.
Позже Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт.
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