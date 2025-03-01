Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня с Турцией

Два дня назад, 27 февраля, лидер РПК Абдулла Оджалан, который находится в тюрьме в Турции, призвал своих последователей сложить оружие и прекратить деятельность. Он также обратился к властям Турции с призывом "проявить уважение к этническим меньшинствам, свободе выражения мнений и праву на демократическую самоорганизацию".

"Мы соглашаемся с призывом лидера Оджалана и заявляем, что будем соблюдать и выполнять требования со своей стороны. Мы объявляем о прекращении огня с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении РПК, опубликованном информационным агентством Firat, близким к группировке.

Как отмечают СМИ, если Турция поддержит призыв курдов, это может положить конец десятилетиям конфликта, который, по оценкам, унес жизни по меньшей мере 40 тысяч человек и перекинулся на границы многих соседних стран.