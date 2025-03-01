Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня с Турцией

Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о прекращении огня с Турцией. Перемирие начинает действовать с утра 1 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Два дня назад, 27 февраля, лидер РПК Абдулла Оджалан, который находится в тюрьме в Турции, призвал своих последователей сложить оружие и прекратить деятельность. Он также обратился к властям Турции с призывом "проявить уважение к этническим меньшинствам, свободе выражения мнений и праву на демократическую самоорганизацию".
"Мы соглашаемся с призывом лидера Оджалана и заявляем, что будем соблюдать и выполнять требования со своей стороны. Мы объявляем о прекращении огня с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении РПК, опубликованном информационным агентством Firat, близким к группировке.
Как отмечают СМИ, если Турция поддержит призыв курдов, это может положить конец десятилетиям конфликта, который, по оценкам, унес жизни по меньшей мере 40 тысяч человек и перекинулся на границы многих соседних стран.
Рабочая партия Курдистана - это курдская вооруженная группировка, которая с конца 1970-х годов под разными названиями борется за самостоятельность или хотя бы широкую автономию для турецких курдов на юго-востоке Турции.
Эта группировка также имеет свои базы в горах на севере соседнего Ирака, где местное население тоже составляют преимущественно курды.
Лидер группировки Абдулла Оджалан был задержан в 1999 году в Кении турецкими властями, по сообщениям, с помощью ЦРУ, и был приговорен к пожизненному заключению за государственную измену с ограниченными контактами с внешним миром.
Напомним, что в октябре 2024 года в Анкаре произошел теракт на оборонном предприятии TUSAŞ. В результате теракта погибли пять человек, еще 22 получили ранения.
Позже Рабочая партия Курдистана взяла на себя ответственность за теракт.
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