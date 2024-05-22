"Делает сравнительно мало". В Германии призвали Париж ускорить поставки оружия в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"У нас есть проблема, что в то время как Польша делает много как соседняя страна, в то время как Германия делает много, Франция делает сравнительно мало", - заявила она.

Помимо этого Штрак-Циммерманн призвала западных министров отправить больше оружия, боеприпасов и систем ПВО в Украину, и сделать это быстро.

"У Украины нет времени, и все, все, все должно происходить гораздо быстрее. Я ожидаю, что Франция, именно потому, что она является важной страной, не только произносит громкие речи, но и подкрепляет свои слова действиями", - подчеркнула она.

Кильский институт Германии, который занимается сбором данных о вкладе стран в войну в Украину, считает Францию явным отстающим государством, когда речь заходит о военной помощи, - далеко позади Германии, которая уступает только Соединенным Штатам.