"Делает сравнительно мало". В Германии призвали Париж ускорить поставки оружия в Украину
Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала Францию ускорить поставки оружия в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"У нас есть проблема, что в то время как Польша делает много как соседняя страна, в то время как Германия делает много, Франция делает сравнительно мало", - заявила она.
Помимо этого Штрак-Циммерманн призвала западных министров отправить больше оружия, боеприпасов и систем ПВО в Украину, и сделать это быстро.
"У Украины нет времени, и все, все, все должно происходить гораздо быстрее. Я ожидаю, что Франция, именно потому, что она является важной страной, не только произносит громкие речи, но и подкрепляет свои слова действиями", - подчеркнула она.
Кильский институт Германии, который занимается сбором данных о вкладе стран в войну в Украину, считает Францию явным отстающим государством, когда речь заходит о военной помощи, - далеко позади Германии, которая уступает только Соединенным Штатам.
Помощь Украине от Германии
Германия выступает одним из ключевых игроков в оказании всесторонней помощи Украине, поставляя ей вооружение, а также предоставляя политическую и финансовую поддержку. Немецкая военная помощь играет критически важную роль в обороноспособности Украины.
Помимо военной сферы, Германия активно содействует интеграции Украины в Европейский союз. Канцлер Олаф Шольц лично участвует в продвижении этого вопроса.
Тем не менее, не все аспекты сотрудничества решены окончательно. В частности, ведутся переговоры о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия "Таурус", несмотря на возражения со стороны Шольца.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.