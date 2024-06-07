Делаем запасы: как долго можно хранить бензин для авто

О том, что старый бензин становится непригодным для использования, вам могут рассказать некоторые коллеги-автомобилисты. К примеру, владельцы ретроавтомобилей и разного рода фан-каров выходного дня, которые нечасто выезжают на дороги и больше простаивают в боксах с полными и полуполными баками. Нам тоже известны подобные истории: с бензином 3 – 5-летнего возраста в баке машину бывает нельзя завести.

Почему бензин стареет

С научной точки зрения, бензин в принципе не может храниться долго. Горючее теряет летучие фракции, окисляется, накапливает смолистые отложения. В старом бензине распадаются и выпадают в осадок важные присадки, в первую очередь моющие и антидетонаторы.

Следовательно, двигатель плохо запускается, существенно падает мощность. В некоторых случаях электронный блок управления не может скорректировать большое падение октанового числа и на ходу имеет место опасная детонация. Приборная панель украсится тревожными сигналами типа Check Engine, а подключенный диагностический сканер выдаст целый букет ошибок.

Сколько можно хранить бензин

В Украине товарный бензин должен иметь срок хранения не менее 6 месяцев – так говорит законодательство.

Существовать скорректировать этот срок нельзя (о возможных вариантах мы поговорим ниже) – потому что все зависит от технологии его производства. Чтобы бензин имел срок хранения не 6 месяцев (ДСТУ 7687:2015 "Бензины автомобильные Евро"), а 5 лет (ДСТУ 8704:2017 "Бензины автомобильные долгосрочного хранения"), его нужно получать по особому техпроцессу еще на нефтеперерабатывающем заводе. Для наиболее придирчивых объясним: химически стабильные бензины получают путем прямой перегонки и каталитического риформинга.

Словом, продукт специальных технологий могут позволить себе только специальные заказчики. Например, предприятия государственного материального резерва, а также военные – для нужд обороны государства, ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как правильно хранить бензин дома

В вопросе длительного хранения бензина есть несколько секретов. Обратите внимание, что в стандарте на товарные бензины эти 6 месяцев указаны как минимально допустимый срок. То есть это – при наименее благоприятных условиях. А химикам известно, что ускоряет старение топлива высокая температура, постоянный контакт с металлом и воздухом.

То есть, чтобы бензин был адекватным и через год хранения, его нужно держать:

Без контакта с воздухом – в плотно закрытой емкости;

При умеренной, низкой температуре;

Желательно в неметаллической таре.

Правда, отметим, что в этой главе мы имеем в виду качественный бензин, произведенный по всем действующим нормам и упомянутому ДСТУ – и отнюдь не полукустарный продукт от мини-НПЗ, допущенных на украинский рынок внутри 2022 года в период жесткого дефицита.

Кратко

Чтобы создать небольшой запас бензина для генератора или для неотложных поездок на авто, не обязательно искать стратегическое горючее из хранилищ Госрезерва. Есть особенные антиокислительные присадки для долгого хранения бензина. К примеру, в промышленных масштабах когда-то использовался препарат типа "Агидол", а для любительских целей продаются присадки-стабилизаторы в маломерной таре. Правда, продление жизни для горючего требует финансовых вложений: порция стабилизатора на 50 л запаса обойдется не дешевле 300 – 400 грн. Да и доподлинно неизвестно, на сколько лет стабилизатор может продлить жизнь бензинов нынешнего производства.