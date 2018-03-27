Ярмоленко повернувся до тренувань з "Боруссією" Д

Поки футболіст займається за індивідуальною програмою
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відновив тренування в складі дортмундської "Боруссії". Про це в Twitter повідомила прес-служба німецького клубу.
Тренування вінгера поки проходять за індивідуальною програмою з фітнес-тренером Андреасом Беком, але в найближчі дні повинен приступити до тренувань з командою.
Andrey #Yarmolenko ist zurück auf dem Platz. Hier gibt's einige Bewegtbilder des heutigen #BVB-Trainings. (Video: @RN_Florian) pic.twitter.com/IFSCHUyBnF— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) March 26, 2018
Зазначимо, що Ярмоленко пропустив вже 11 матчів "Боруссії" через травму стопи. Крім цього, вінгер не прибув в розташування збірної України на матчі проти Саудівської Аравії і Японії.
Hier sind die Bilder des #BVB-Trainings am Montagnachmittag: https://t.co/1NoUuudQFO (Fotos: @FotoKirchner) pic.twitter.com/2XPZDKSLVt— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) March 26, 2018
У поточному сезоні Ярмоленко провів за "Боруссію" Д 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив шість голів і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, Ярмоленко отримав пошкодження сухожилля ноги у матчі чемпіонату Німеччини проти "Фрайбурга" в січні.