Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ярмоленко повернувся до тренувань з "Боруссією" Д

НовиниСпорт    27.03.2018 - 10:40
Фото: Андрій Ярмоленко (twitter.com/RNBVB)
Фото: Андрій Ярмоленко (twitter.com/RNBVB)

Поки футболіст займається за індивідуальною програмою

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відновив тренування в складі дортмундської "Боруссії". Про це в Twitter повідомила прес-служба німецького клубу.

Тренування вінгера поки проходять за індивідуальною програмою з фітнес-тренером Андреасом Беком, але в найближчі дні повинен приступити до тренувань з командою.

Зазначимо, що Ярмоленко пропустив вже 11 матчів "Боруссії" через травму стопи. Крім цього, вінгер не прибув в розташування збірної України на матчі проти Саудівської Аравії і Японії.

У поточному сезоні Ярмоленко провів за "Боруссію" Д 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив шість голів і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Ярмоленко отримав пошкодження сухожилля ноги у матчі чемпіонату Німеччини проти "Фрайбурга" в січні.

Петряк викликаний в збірну України замість Ярмоленка Ярмоленко пропустить березневі спаринги збірної України
Теги публікації: Ярмоленко, Боруссия, тренировки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top