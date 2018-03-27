Ярмоленко повернувся до тренувань з "Боруссією" Д

Поки футболіст займається за індивідуальною програмою

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відновив тренування в складі дортмундської "Боруссії". Про це в Twitter повідомила прес-служба німецького клубу.

Тренування вінгера поки проходять за індивідуальною програмою з фітнес-тренером Андреасом Беком, але в найближчі дні повинен приступити до тренувань з командою.

Зазначимо, що Ярмоленко пропустив вже 11 матчів "Боруссії" через травму стопи. Крім цього, вінгер не прибув в розташування збірної України на матчі проти Саудівської Аравії і Японії.

У поточному сезоні Ярмоленко провів за "Боруссію" Д 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив шість голів і віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, Ярмоленко отримав пошкодження сухожилля ноги у матчі чемпіонату Німеччини проти "Фрайбурга" в січні.