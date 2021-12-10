Ярмарки з продажу ялинок у Києві запрацює з 15 грудня: названі ціни та адреси

У Києві облаштували більше ніж 200 майданчиків з продажу живих новорічних ялинок. Ярмарки працюватимуть з 15 по 31 грудня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.
За словами заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, бажано купувати ялинки на офіційних ярмарках, оскільки на стихійних ринках продаж дерев реалізовується без документів, у зв’язку з чим вони можуть бути шкідливими.
Офіційні ярмарки працюватимуть цьогоріч протягом двох тижнів: з 15 по 31 грудня.
Згідно з даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва - вартість хвойних на офіційних ярмарках складатиме від 150 до 500 гривень.
З адресним переліком цьогорічних офіційних ярмарків можна ознайомитись у прикріпленому документі: