Разница в тарифе на распределение электроэнергии заложена в законы физики, - эксперт

"Существенных экономических причин для принятия решения об унификации ни от представителей Минэнерго, ни от НКРЭКУ мы не услышали. Давление бизнеса заставило отказаться от этой идеи. Тогдашний глава НКРЭКУ Тарасюк выступил против нее, однако после смены руководства и состава регулятора там решили вернуться к вопросу унификации ", - напомнил Трофимец.

Он пояснил, что сейчас тариф разбит на тариф для потребителей с 1-м классом напряжения, а это большая промышленность (присоединена к энерголиниям с напряжением 27,5 кВ и выше), и по 2-му классу напряжения – остальные потребители (до 27, 5 кВ).

"Поставка электроэнергии крупным предприятиям требует использования гораздо меньшей инфраструктуры и потери электроэнергии значительно меньше. Тогда как тариф для 2-го класса позволяет покрыть затраты на доставку электричества населению и малому бизнесу. Поэтому разница в тарифах на распределение обусловлена законами физики", - подчеркнул эксперт .

Унификация тарифов на распределение по классам напряжения окажет негативное влияние на работу крупных промышленных предприятий, подчеркнул Трофимец.

"Расходы крупных потребителей за транспортировку электроэнергии возрастут на десятки или даже сотни миллионов гривен в зависимости от размера предприятий. Также фактически сохранится кросс-субсидирование, поскольку крупные промпотребители заплатят за потери в сетях мелких потребителей. Понятно, что такой рост ведет к тому, что часть наиболее энергоемких предприятий может остановить производство или вообще обанкротиться", - резюмировал Трофимец.

Напомним, ранее международное Энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от этого намерения. Как заявил в Сообществе, Позиция Нацкомиссии - необоснованная, а само намерение непонятно. Также там напомнили, что основополагающий принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943: он предусматривает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.