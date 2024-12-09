Рискованная победа. Почему режим Асада так быстро развалился и что дальше будет с Сирией

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Сложно сказать, какая из двух новостей из Сирии стала большей неожиданностью: внезапная разморозка гражданской войны после нескольких лет сравнительного затишья или то, насколько быстро рухнул режим Башара Асада. От начала наступления повстанцев (они же боевики, исламисты или оппозиционеры – мир еще не определился с корректным термином) до падения Дамаска прошло каких-то полторы недели. Асад-младший правил страной 24 года, не сумев превзойти своего отца Хафеза, руководившего Сирией 29 лет. В итоге, полувековая династия рухнула как карточный домик.

Ее падение Запад в целом воспринял положительно и не мог по-другому: все-таки, удалось повалить режим кровавого диктатора, убившего сотни тысяч своих сограждан, участника иранской "оси зла", в более широком смысле – антизападной коалиции. Но звучат и тревожные нотки – неизвестно, что и кто придет Асаду на смену, и не окажутся ли преемники еще большим источником головной боли для цивилизованного мира.

Почему рухнул режим Асада

В первые дни наступления повстанцев из провинции Идлиб большинство обозревателей прогнозировало скорую стабилизацию ситуации: армия Асада отойдет от изначального шока, впрягутся Иран и Россия, правительственные войска смогут остановить исламистов на каких-то рубежах. Но события развивались настолько стремительно, что прогнозы устаревали чуть не сразу после публикации. Количество красного цвета (которым обычно маркировали подконтрольные Асаду территории) уменьшалось не по дням, а по часам.

Образовался настоящий снежный ком: повстанцы наступали, захватывали брошенную асадовцами технику и боеприпасы, что еще больше помогало их наступлению, и так по кругу. Правительственная же армия повелась на самосбывающееся пророчество: успехи наступавших подрывали их мораль (и без того крайне низкую), они отступали все глубже, мораль падала все ниже.

Оказалось, что режим Асада без двух костылей в виде Ирана и России не в состоянии не только передвигаться, но даже стоять. Но и Москва, и Тегеран, немного посуетившись в самом начале боев, скоро бросили своего союзника (или младшего зависимого партнера) на произвол судьбы. Причины этого уже широко описаны. Россия надрывается в войне против Украины и сил еще на что-то просто не остается. Иран и его прокси в лице "Хезболлы" за последний год был изрядно потрепан Израилем.

Как отмечает ряд западных медиа, падение режима Асада стало никем не предвиденным, но логичным результатом нападения террористов ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года. ХАМАС напал, Израиль начал операцию в Газе, на выручку ХАМАС бросилась "Хезболла", Израиль мощно потрепал "Хезболлу" – а в итоге, защищать режим Асада оказалось просто некому.

На собственные силы режим опереться тоже не смог – правительственная армия совершенно не хотела оборонять своего лидера. Главная причина этого – совершенно удручающее состояние экономики. С 2020-го, когда началось условное перемирие, Асад фактически ничего не сделал для восстановления страны после гражданской войны, сосредоточившись на укреплении личной власти. В итоге девять из десяти сирийцев живет за чертой бедности. За четыре года перемирия курс сирийского фунта к доллару обвалился более чем в десять раз.

Демонстранты возле сирийского посольства в Стамбуле топчут портрет Асада (фото:Getty Images)

Проблемы были даже с зарплатами кадровым военным, а призывники, которые в массе своей не принадлежали к алавитам (религиозное меньшинство в Сирии, в которое входит Асад и прочая элита), гибнуть за него не пожелали. Хотя даже алавиты на этот раз не стали защищать единоверца.

Что говорить, если одной из ключевых отраслей экономики стало производство наркотика каптагона, которым заведовала номинально элитная часть сирийской армии под руководством родного брата Асада. И в целом правительственное войско занималось наркотрафиком усерднее, чем учениями. Потому и чисто в военном плане повстанцы были на голову выше армии Асада, и по выучке, и по оснащению (явно сказался патронат со стороны Турции).

При всем при этом у Асада все же был шанс еще неопределенно долго удерживать власть. Например, вовремя воспользоваться тем, что в последние годы мировое сообщество, не только арабские страны, но и многие на Западе, смирились с тем, что его режим удержался в гражданской войне и мировая изоляция стала ослабевать. Или же согласиться на предложение Реджепа Эрдогана "вместе определить будущее Сирии".

Но Асад совершил типичную для диктаторов ошибку, решив держаться за власть до конца и не идти ни на какие компромиссы. В итоге, пришлось экстренно улетать в РФ к Виктору Януковичу.

Как ситуация в Сирии будет развиваться дальше

Радость повстанцев и всех наблюдавших за позеленением (цвет антиасадовских сил) карты Сирии вскоре закончится. Согласно известному правилу, удержать победу чаще сложнее, чем ее одержать. Речь, конечно, не о реванше Асада – уже экс-диктатора в Сирии ненавидят кажется все (что не помешало ему три года назад набрать – или нарисовать – 95% поддержки на выборах).

Будущее Сирии теперь будет определять конгломерат различных победивших группировок при активнейшем участии внешних игроков. Однозначный победитель сирийской кампании – Турция, резко нарастившая свое влияние в регионе. Уже во второй раз за короткое время она показывает умение решать региональные конфликты в свою пользу (первый – армяно-азербайджанская война).

Примечательно, что все события последних полутора недель прошли фактически без участия номинальной державы №1 – США, у которых всегда есть свои интересы в любой точке земного шара, тем более – на Ближнем востоке. Джо Байден сейчас является классической "хромой уткой", а Дональд Трамп пока не имеет официальных полномочий. Потому за развязкой одного из главных конфликтов последних двух десятков лет Вашингтону осталось "внимательно наблюдать", как заявляли официальные спикеры.

Если Турция дала четкий сигнал всем силам в регионе, за кем настоящая сила, то Россия уже во второй раз, по сути, "слила" своего союзника (первый раз – ту же Армению). Тотальной катастрофы в духе эвакуации американцев из Афганистана, похоже, удалось избежать, но вероятная потеря военных баз – очень болезненный удар по планам и логистике Москвы.

Но гораздо серьезнее проиграл, конечно, Иран. Его локальная "ось зла" осталась без ключевого звена. Очевидно, печальные перспективы ждут и "Хезболлу", которая осталась без налаженного пути поставок. Следовательно, в бенефициары стоит автоматически записывать Израиль, чей враг потерпел очередное поражение.

Тем не менее, Израиль не столько празднует, сколько заботится о том, чтобы свержение старого врага Асада не обернулось еще большими проблемами, наносит удары по сирийским военным складам и создает буферную зону.

Опасения Иерусалима понятны – никто не может предсказать, какой именно послеасадовский строй образуется в Сирии и образуется ли вообще. Пока главный претендент на власть очевиден – Абу Мухаммад аль-Джулани, лидер главной повстанческой группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

Абу Мухаммад аль-Джулани (фото: Getty Images)

Бывший главарь сирийской "Аль-Каиды" гиперактивно позиционирует себя как умеренного деятеля, рассуждает об "институциональных механизмах" и демократии, обещает полное соблюдение прав многочисленных сирийских меньшинств. Похоже, роль респектабельного, рукоподаваемого главы суверенного государства для него выглядит привлекательнее, чем вождя бегающих по пустыне джихадистов. Впрочем, в свое время талибы тоже обещали создать "инклюзивное правительство", а дошли до запрета женщинам разговаривать между собой. Другой, еще более сложный вопрос – хватит ли аль-Джулани авторитета, чтобы удержать в узде десятки, если не сотни различных вооруженных группировок разной степени радикальности.

Если Сирия снова свалится в гражданскую войну "все против всех", голову может поднять уже немного подзабытый ИГИЛ, полностью уничтожить который так и не удалось. Превращение Сирии в цивилизованное демократическое государство по итогам гражданской войны, безусловно, будет едва ли не чудом, потому что обычно история идет по другому руслу. Достаточно вспомнить, во что превратилась Ливия после свержения Каддафи. Но пока что у многострадального сирийского народа есть повод для радости.

При написании статьи использовались материалы Al-Jazzera, BBC, Al-Majalla, Sky News, Foreign Policy, Financial Times, The Telegraph.