ua ru
Ср, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Риск существует. В Италии назвали условие, при котором Россия может прибегнуть к ядерному удару

Новина українською →
Среда 28 декабря 2022 13:13
Риск существует. В Италии назвали условие, при котором Россия может прибегнуть к ядерному удару Фото: Гвидо Крозетто, министр обороны Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что Россия может прибегнуть к ядерному удару в случае угрозы поражения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы - да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна" - заявил министр.

Также он заверил в том, что Италия и дальше будет поддерживать Украину оказанием военной помощи.

Крозетто добавил, что компоновка шестого пакета помощи Украине еще не началась, однако отметил, что Украина уже долго просит о помощи в защите от воздушных атак на гражданские объекты. По его словам, "если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя".

"Вы не найдете ракеты в супермаркете, как баночку "Нутеллы", это сложные системы, для которых нужно длительное время производства. Вы не можете сказать: хорошо, завтра я пойду и куплю сотню ракет. Их нет. Поэтому, если мы даем Украине системы ПВО, мы должны взять их из своих запасов, и мы должны сделать это, не лишая защиты себя и с уверенностью в качестве" - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, российский диктатор Владимир Путин прибегает к ядерной риторике, когда отчаивается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Война в Украине
NEWS
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
Смогут сбивать Shahed. Украина планирует разработать дроны класса "воздух-воздух"
DAILY
Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну
Ростислав Шаправскийглавный редактор Сергей Марченко: Запад не планировал давать Украине деньги, потому что не планировал войну