Рождественское дерби на "Энфилде". Кто возглавит АПЛ после праздников: анонс матча "Ливерпуль"- "Арсенал"

Ситуация в турнирной таблице перед матчем

Команда Микеля Артеты подходит к поединку в качестве лидера АПЛ. "Арсенал" победил в четырех из пяти последних поединков лиги и сейчас имеет 39 очков при 17 победах, 3 ничьих и 2 поражениях.

Подопечные Юргена Клоппа не слишком отстают: в активе у них всего на одно очко меньше. За сезон "Ливерпуль" уступил только однажды, на выезде проиграв "Тоттенхэму".

Примечательно также, что у команд почти одинаковая разница забитых и пропущенных голов. "Мерсисайдцы" забили всего на один мяч больше.

Первая пятерка турнирной таблицы Английской Премьер-лиги перед 18 туром

История встреч команд

До субботнего матча команды пересекались 62 раза. 25 матчей закончились победой "Ливерпуля", 17 - "Арсенала" и в 20 противостояниях победителя определить не удалось.

Последний раз команды встречались еще в начале апреля 2023-го, когда после двух пропущенных мячей ливерпульцы отыгрались усилиями Мохаммеда Салаха и Роберто Фирмино. Тогда команды разошлись мирно, матч закончился со счетом 2:2.

При руководстве Клоппа и Артеты клубы пересекались в 11 матчах. 5 раз верх брала команда немца, 4 раза - испанца.

Составы на матч

Обе команды подходят к противостоянию в оптимальном составе. У сторон есть поврежденные игроки, однако потери некритичны.

Так, "Ливерпулю" из-за разрыва крестообразной связки все еще не поможет Жоэль Матип. Однако центрального защитника вместо него могут сыграть либо Джарелл Кванса, либо Ибраима Конате, уверенно выглядевший на этой позиции в предыдущих матчах "Ливерпуля".

Также продолжает лечить колено и аргентинец Алексис Макаллистер. На позиции левого полузащитника его, как и в предыдущих поединках, вероятно, заменит англичанин Кертис Джонс.

Из-за травмы икроножной мышцы в "Арсенале" все еще будет отсутствовать японец Такехиро Томиясу. Он получил повреждение в конце матча "канониров" против "Вулвергемптона" и выбыл, по меньшей мере, до февраля следующего года. На его позиции правого защитника, скорее всего, выйдет Бен Уайт.

А вот появлению в составе Александра Зинченко, похоже, ничего не помешает. Украинец в среднем проводил на поле более 60 минут в последних 10 поединках "Арсенала" и является тем, на кого может рассчитывать Артета в сверхважном матче.

Александр Зинченко (фото: arsenal.com)

Прогноз на поединок

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы победы обеих команд. Триумф хозяев рассматривают в 40%, гостей - в 34%, шансы на ничью - в 20%.

Очевидно, что ни одна из команд не захочет упускать возможность возглавить АПЛ, поэтому в субботу на "Энфилде" нас будет ожидать настоящая борьба.

Где смотреть матч "Ливерпуль" - "Арсенал"

Долгожданный матч Премьер-лиги, который будет судить Крис Кавана, будет доступен для просмотра в прямом эфире на OTT-платформе Setanta Sports.

Также этот матч, вероятно, будет транслироваться либо на канале Setanta Sports, либо на Setanta Sports+, которые доступны, в частности, на MEGOGO.

Также игра будет транслироваться в прямом эфире по каналам Sky Sports Premier League и Main Event.

5 памятных встреч на "Энфилде"

Чемпионский матч для "канониров" в 1989 году

Тогда только победа с разницей в два гола позволяла "Арсеналу" получить чемпионский титул. И лондонцам это каким-то чудом удалось!

Сверхрезультативная ничья с покером

Парад голов

Тогда, в сезоне 2006/2007, впервые за 77 лет "красные" пропустили шесть мячей дома! Это произошло в четвертьфинале Кубка Лиги.

Бенефис Питера Крауча

В том же сезоне "Ливерпуль" отомстил лондонцам в АПЛ, разбив "канониров" 4:1.

Драматический триллер с 10 голами