Рождество по новому календарю. Почему праздник в Украине перенесли на 25 декабря

Рождество в Украине: путь к новой дате

Большинство верующих мира отмечают Рождество 25 декабря. В Украине долгое время традиционной датой праздника было 7 января.

Причина этого отличия – разные календари. Украинские церкви придерживались юлианского, а западные христиане уже давно отказались от него из-за значительных погрешностей и перешли на григорианскую или новоюлианскую систему летоисчисления.

В украинском обществе постепенно ширилась дискуссия о необходимости календарных изменений, в том числе и относительно празднования Рождества:

2017 – 25 декабря объявили официальным выходным вместе с 7 января. Обе даты стали праздничными, однако церковные рождественские службы проходили 6 и 7 января.

– 25 декабря объявили официальным выходным вместе с 7 января. Обе даты стали праздничными, однако церковные рождественские службы проходили 6 и 7 января. 2019 – митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ может официально отмечать Рождество по григорианскому календарю.

– митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что ПЦУ может официально отмечать Рождество по григорианскому календарю. 2022 – Синод ПЦУ утвердил богослужение на Рождество 25 декабря. Впервые его провели в Киево-Печерской Лавре.

– Синод ПЦУ утвердил богослужение на Рождество 25 декабря. Впервые его провели в Киево-Печерской Лавре. июнь 2023 – ПЦУ объявила о переходе на новоюлианский календарь, по которому дата праздника сместилась на 25 декабря.

– ПЦУ объявила о переходе на новоюлианский календарь, по которому дата праздника сместилась на 25 декабря. июль 2023 – Верховная рада поддержала изменение даты Рождества. 7 января убрали из списка государственных праздников.

Скриншот церковный календарь ПЦУ

Вместе с миром, а не с РФ

Российское вторжение активизировало необходимость календарных изменений, ведь юлианское исчисление является признаком именно церковной культуры РФ. Его продолжают использовать только 6 из 16 поместных православных церквей, в том числе РПЦ и церкви так называемого "московского патриархата" в Беларуси, Молдове.

Синод ПЦУ утвердил календарную реформу, стремясь ограничиться от традиций российской церкви.

"Стремление к сохранению и утверждению своей украинской и духовной идентичности, защита от агрессии "русского мира", требовали от нашей Церкви назревшего решения – приобщиться к большинству Поместных Православных Церквей, введя в употребление новоюлианский календарь, как более точный астрономически и церковно принятый, с сохранением традиционной пасхалии", – было сказано в докладе предстоятеля ПЦУ Епифания.

Решение о переходе на новоюлианский календарь также утвердили в Украинской греко-католической церкви.

Таким образом, после календарной реформы Украина будет праздновать Рождество вместе с большинством Восточных православных церквей (Константинопольский, Александрийский Антиохийский патриархат, Румынская, Болгарская, церкви Кипра, Греции, Албании, Чехии, Словакии), греко-католиками и Западными церквями в Европе и Америке (римо-католическая, протестантская, лютеранская, пресвитерианская, англиканская).

Фото: украинцы будут праздновать Рождество с большинством христиан мира (Getty Images)

Что будет с датой 7 января

После смены календаря церковь не запретила отмечать Рождество 7 января во избежание разъединения общества и споров.

"В календарной реформе мы не будем никого принуждать, давая возможность принять необходимые изменения постепенно и осознанно", – говорится в решении Поместного собора ПЦУ.

Приходам и монастырям, по желанию, разрешили проводить рождественские богослужения по старому стилю в течение определенного переходного периода.

Как ранее рассказал в комментарии священник ПЦУ Георгий Коваленко, в православной церкви точные временные рамки этого переходного периода не устанавливались, а в Украинской греко-католической церкви переходный период будет действовать 2 года.

В то же время священник добавил, что лишь небольшое количество приходов решило оставаться на старом стиле, и преимущественно это УПЦ (бывший московский патриархат).

Фото: первая рождественская служба в Лавре 25 декабря 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Отметим, количество сторонников переноса даты Рождества с 7 января на 25 декабря в Украине постепенно росло в последние годы.

По данным исследования Kantar, до полномасштабного вторжения только 18% опрошенных праздновали Рождество 25 декабря. Четверть граждан планировали праздновать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января. При этом в 2023 году более 60% респондентов ответили, что планируют праздновать 25 декабря.