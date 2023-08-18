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В Ровно депутата облсовета поймали на взятке. Суд вынес приговор

Фото: в Ровно депутата облсовета поймали на взятке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Депутата Ровенского областного совета разоблачили на вымогательстве взятки. Высший антикоррупционный суд признал его виновным и вынес приговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Депутата облсовета, одновременно занимавшего должность главного врача Ровенского областного специализированного диспансера радиационной защиты населения, поймали на взятке в 1,2 тысячи долларов. Он требовал деньги у женщины, которая имеет статус пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы и сопутствующие заболевания.

Врач пообещал за деньги оформить инвалидность, связанную с последствиями аварии на ЧАЭС.

Фигурант заключил с прокурором САП соглашение о признании виновности. ВАКС утвердил соглашение и признал его виновным. Суд назначил наказание в виде штрафа в 68 тысяч гривен и запретил на год занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях здравоохранения.

Также, как сообщает САП, осужденный обязался перечислить на нужды ВСУ 2 млн гривен.

Напомним, правоохранители разоблачили чиновница Летной академии НАУ, которая за деньги помогала двум мужчинам призывного возраста поступить на аспирантуру. Это помогло бы избежать призыва в армию.

Также недавно ГБР поймало чиновника КМВА, организовавшего схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

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