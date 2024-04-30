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На уровне Западной Европы НБУ оценил количество платежей и переводов в Украине

Фото: платежная инфраструктура в Украине на уровне Западной Европы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Каждый украинец за полгода проводит в среднем 90 безналичных операций с платежными картами и 41 кредитовый перевод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, использование в Украине кредитовых трансферов и платежных карт для безналичных расчетов сопоставимо с такими странами, как Франция и Германия, опережает показатели Италии, Венгрии, Румынии, уступает странам Балтии, Нидерландам и т.д.

Мгновенные платежи

Как отметил Андрей Поддерегин, директор Департамента платежных систем и инновационного развития, центральные банки как катализаторы изменений на платежном рынке способствуют внедрению мгновенных кредитных переводов.

"Сегодня все центральные банки настойчиво работают над развитием и распространением мгновенных кредитных переводов, которые являются новым инструментом, что позволит уменьшить расходы поставщиков платежных услуг и стоимость платежей для пользователей", - сказал он.

По его словам, мгновенные кредитовые переводы, гарантированно зачисляемые на счет получателя средств в течение 10 секунд, открывают совершенно новые возможности для создания инновационных сервисов для участников платежного рынка.

НБУ также работает над введением в Украине функционала мгновенных платежей в системе электронных платежей (СЭП) НБУ. Ожидается, что они будут работать в I квартале 2025 года.

"В настоящее время мы разработали формулу, которая будет способствовать успешному внедрению мгновенных платежей, основой которой является обеспечение мгновенного выполнения платежных операций (от 2 до 10 секунд), доступность для всех пользователей, использование удобных способов обмена реквизитами, единого пользовательского опыта, единых принципов тарификации и торговой марки ", - сказал Поддерегин.

По данным НБУ, украинцы в течение второго полугодия 2023 года провели более 5 млрд безналичных операций. Из них треть (1,7 млрд) - осуществлялась без использования платежных карт (кредитовые переводы). В то же время больший объем средств перечислялся именно через кредитные переводы (57% против 43%, которые приходились на сумму безналичных операций с платежными картами).

Напомним, по данным НБУ, в 2023 году средняя сумма сделки с платежными карточками в торговой сети составляла 325 гривен, по оплате товаров и услуг в сети Интернет - 490 гривен, по переводу с карты на карту - 1 972 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ отсрочил обязанность банков отнести средства по платежной операции на счет получателя в течение часа с 1 мая 2024 года на 1 января 2025 года.

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Национальный банк Украины