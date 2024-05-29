В Ровенской области обломки "Шахеда" упали на энергообъект, были отключения света

В Ровенской области в ночь на 29 мая работала противовоздушная оборона. Обломки дрона упали на энергетический объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля в Telegram.

Он отметил, что в результате падения обломков "Шахеда" на одном из энергообъектов сработала система защиты. Это привело к обесточиванию части населенных пунктов Ровенской области.

По словам главы ОВА, электроснабжение возобновлено. В результате атаки люди не пострадали.

Ночная атака дронов

Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине 14 дронов-камикадзе. Пуски были из Приморско-Ахтарска в России.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 13 "Шахедов". ПВО работала в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.

Следует добавить, что в последние месяцы россияне снова нацелились на украинскую энергетику. Оккупанты наносят комбинированные атаки с использованием большого количества дронов и различных типов ракет.

Из-за масштабных повреждений энергетики в Украине снова начали выключать свет по графикам. По состоянию на утро, как сообщило "Укрэнерго", сегодня отключений света не планируется.