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В Ровенской области на территории завода нашли мертвого льва: что известно

Костополь, Воскресенье 27 октября 2024 16:03
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В Ровенской области на территории завода нашли мертвого льва: что известно Фото: в Ровенской области на территории завода нашли тело льва (freepik.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровенской области на территории завода нашли тело льва. Правоохранители проводят проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

В субботу, 26 октября, в сети сообщили, что на свалке на территории Костопольского ветсанзавода в Ровенской области нашли тело льва. В соцсетях опубликовали соответствующее фото.

В Ровенской области на территории завода нашли мертвого льва: что известно

instagram.com/panda_pavlik

В полиции Ровенской области заявили, что проводят проверку обнаруженного тела льва на территории Костопольского завода по утилизации отходов. По этому факту внесли сведения в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

"Предварительно, следственно-оперативная группа установила, что животное умерло в результате онкологического заболевания", - отметили в полиции.

Правоохранители заявили, что проверяют документы, опрашивают персонал завода и зоопарка с целью установления всех обстоятельств.

Объяснение зоопарка

Директор Ровенского зоопарка Ирина Олиферук в комментарии "Суспільному" заявила, что на прошлой неделе в зоопарке умерла львица, которой было 20 лет.

"Дольше львы не живут. По человеческим меркам, ей было 95 лет. Она тихо умирала у нас на глазах, и сейчас тяжело смотреть на все эти публикации в соцсетях", - сказала она.

По ее словам, в зоопарке есть многолетний договор с Костопольским заводом об утилизации мертвых животных. Там таким образом производят костную муку. Директор отметила, что водитель зоопарка отвез тело львицы на завод.

"Сейчас завод не работает на полную мощность, поэтому его приняли и хранили на полигоне. Это закрытая территория, и потому удивительно, что кто-то сделал такое фото", - добавила женщина.

Она добавила, что другой возможности утилизировать мертвых животных в зоопарке нет.

Напомним, в Полтавской области вводили карантин в ряде населенных пунктов из-за африканской чумы свиней.

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