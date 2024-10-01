В Ровенской области школьники собирают каштаны, чтобы помочь армии: как это работает

В городе Дубно в Ровенской области местные школьники присоединились к сбору каштанов, чтобы собрать средства для поддержки ВСУ. Ученики лицеев, кружковцы и даже их родители организуют групповые походы на аллеи, где собирают каштаны, которые затем передают волонтерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне.Ровно ".

Средства, полученные за сданные каштаны, направляются на закупку оборудования для ВСУ, в частности на радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и дроны.

Собирают каштаны ученики Дубенского лицея №5, лицея №7, а также участники разных местных детских кружков и школьники из гимназии, которая находится в 50 км от города.

Издание сообщает, что эта инициатива поддерживается местными волонтерскими организациями, в частности "Волонтерами на Конторской", которые ежегодно придумывают новые способы сбора средств для военных. По словам волонтера Инны Яцины, школьники активно помогают, понимая важность своего участия в поддержке военных на фронте.

"Я всем рассказываю о том, что это средства, которые лежат под ногами. Здесь не надо много усилий, но можно каштанами помочь нашим воинам. Средства мы сейчас направляем на РЭБ для парня из Мирогощанского общества. Далее дрон для нашего дубенчанина, и еще РЭБ для дубенчанина", - рассказала волонтер.

Учительница лицея Наталья Мацюк рассказала, что еще одним видом волонтерских инициатив сбор вторсырья.

"Мы, кроме того, что второй год подряд собираем каштаны, сортируем мусор и собираем макулатуру. Наше заведение всегда как есть какая-то потребность - мы сразу организовываемся: и родители, и дети, и учителя. Все мы работаем плодотворно", - рассказала она. .

Нынешний сбор каштанов в Дубне уже принес первые результаты - за неделю волонтерам удалось собрать около 70 мешков каштанов, каждый из которых весит около 20 кг.

Инна Яцина рассказала, что каштаны отвозят в пункт приема в Ровно. Она добавила, что за килограмм там можно получить 8 гривен.