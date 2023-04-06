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В Ровенской области рассказали, отменят ли комендантский час на Пасху

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Четверг 06 апреля 2023 17:56
В Ровенской области рассказали, отменят ли комендантский час на Пасху Фото: В Ровенской области рассказали, отменят ли комендантский час на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Ровенской области на Пасху не будет никаких послаблений. В частности, не будет отменяться комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Ровненской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

"В Ровенской области никаких послаблений не будет. Такое решение вместе с правоохранителями и религиозными лидерами области согласовали сегодня на заседании Ровенского областного Совета церквей", - написал он.

По словам Коваля, в области в праздничные дни будут работать усиленно правоохранительные органы. Они будут следить за соблюдением правопорядка.

"Ведь враг может использовать Пасху для провокаций на религиозной почве. Прошу всех придерживаться установленных ограничений и в указанный промежуток времени оставаться дома. Это делается исключительно ради безопасности гражданских лиц", - заявил глава ОВА.

Он также добавил, что после 23:00 в регионе будут закрыты все церкви.

"Где это возможно, службы будут проходить онлайн. Безопасность граждан для нас - приоритет №1. Праздники должны пройти спокойно и слаженно. Пасха - не повод забывать о войне и ее правилах", - подчеркнул Коваль.

Напомним, в Киеве в ночь на Пасху будет действовать комендантский час, который продлится, как и всегда, с 00:00 до 05:00.

Кроме того, в Херсонской области запретили посещать кладбища и проводить богослужения в церквях во время комендантского часа на Пасху.

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Ровенская область Война России против Украины Пасха
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