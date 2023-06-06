В Ровенской области обсудят использование технологий в физической и психологической реабилитации

Как отмечается, международная биореновационная медицинская компания AREGY GROUP с украинскими, в частности, ровенскими корнями, в рамках собственной инициативы помощи Украине и ее гражданам, развитию медицинской отрасли, инициирует медицинский форум по использованию классических и новейших технологий в физической и психологической реабилитации.

"Проведение такого мероприятия - инициатива наших новых инвесторов, поскольку сегодня, как никогда, Украина нуждается не только в военной помощи, но и в оказании квалифицированных медицинских услуг и услуг по реабилитации. Итак, теперь мы имеем возможность пригласить специалистов и работать в этом направлении. Считаем такое мероприятие на базе санатория "Красная калина" и с участием санатория "Подснежник" толчком для развития ровенского региона", - отметила директор санатория "Красная калина" Елена Попова.

По ее словам, во время мероприятия будут рассмотрены современные возможности восстановления лиц, которые перенесли травмы и оперативные вмешательства на органах опорно-двигательного аппарата, получили травмы в результате боевых действий, прошли протезирование и эндопротезирование.

В онлайн режиме состоится обмен опытом с ведущими международными специалистами по физической реабилитации. А участники могут ознакомиться с современным реабилитационным оборудованием, эффективными методиками физической терапии, возможностями физиотерапевтических аппаратов, подвесной терапии, слимтерапии, оборудования для эрготерапии.

Отдельное внимание будет уделено сочетанию методик физической реабилитации, основанных на основе доказательной медицины и классических бальнеологических методов с использованием уникальных лечебных йодо-бромных минеральных вод Жобринского месторождения, развития современного реабилитационного центра на базе санатория "Красная Калина".

В форуме примут участие около 30 врачей и специалистов по физической и реабилитационной медицине, а менторами станут:

Андриюк Лукьян Васильевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий Кафедрой реабилитации и нетрадиционной медицины ФПДО Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Яцюк Владимир Михайлович - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры реабилитации и нетрадиционной медицины ФПДО Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого.

Анджей Борута - ведущий специалист по физической терапии Республика Польша, магистер двигательной реабилитации, основатель и проектант фирмы производителя инновационного реабилитационного и физиотерапевтического оборудования KINESIS.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что AREGY GROUP в декабре 2022 года стала ключевым инвестором санатория "Красная Калина" ровенского региона. В результате программы развития санатория, предложенной инвестором, планируется открытие более 200 рабочих мест, что даст около 30 млн. грн. наполнения государственного бюджета.