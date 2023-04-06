Уровень угрозы очень высок. В ОК "Юг" рассказали, сколько носителей "Калибров" держит РФ в Черном море

В Черном море находится 4 российских носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину десятками крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Корабельная группировка врага уменьшена до 14 единиц. На боевом дежурстве 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя.

"Максимально возможный залп "Калибров" - 24. Не все снаряжены полностью, но уровень даже такой угрозы оцениваем как очень высокий", - отметили в ОК "Юг".

Украинские военные добавили, что обстановка в море меняется динамично. Поэтому сигналы воздушной тревоги следует воспринимать как безусловное побуждение к четким действиям.