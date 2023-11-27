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Уровень социального капитала: кому доверяют украинцы

Фото: украинцы доверяют семье и не доверяют власти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы в целом демонстрируют позитивный обобщенный уровень доверия. Тех, считает, что большинству людей можно доверять, среди респондентов 37%, не желающих доверять людям - 25%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Наиболее заметны отличия в вопросе доверия в возрастных категориях: с возрастом доверие к людям растет. Самые старшие (66+ лет) доверяют людям больше всего, респонденты 50-59 лет - несколько меньше.

Несмотря на "средний" показатель доверия к другим людям и демонстрацию сплоченности, детализация по категориям демонстрирует противоречие в общественном сознании в отношении к другим. Относительно положительный баланс доверия/недоверия к другим в первую очередь формируется за счет сверхвысокого уровня доверия к лицам близкого круга (ближайшие члены семьи, родственники).

Больше всего украинцы доверяют ближайшим членам семьи: в целом высокое доверие сформировано у 96%. На втором месте родственники – высокое доверие сформировано в целом у 68% респондентов. Друзья и коллеги на 3 и 4 месте соответственно: 60% в целом доверяют друзьям, 48% – коллегам.

Государственным и муниципальным учреждениям скорее не доверяют (34-35%), чем доверяют (32-32%).

Политикам партий, которым украинцы симпатизируют, в целом не доверяют 51%, доверяют – 26%. Людям других политических взглядов не доверяют 61%, доверяют только 11%.

Людям другой национальности в целом не доверяют – 44%, доверяют – 24%, не определились – 33%.

Доверие в условиях войны

Как отмечают социологи, усредненный показатель доверия к государственным и местным учреждениям, как важной составляющей социального капитала, сейчас является скорее феноменом военного времени, а не обычной ситуацией.

С первых дней войны в опросах фиксируется стремительный рост доверия к ключевым органам власти Украины, вызванный смещением фокуса общества в вопросе приоритетных проблем (в первую очередь развития экономики и коррупции во власти) на вопросы защиты и обороны. В этих вопросах государство как институт имеет максимальные возможности и полномочия, поэтому недоверие к ключевым органам государственной власти во время войны рассматривается как элемент "зрады".

"В то же время после прекращения военных действий актуальность социально-экономических проблем и вопросов коррупции вернется, что традиционно влечет падение уровня недоверия к центральным органам власти", - считают авторы исследования.

Опрос был проведен 127-30 июля 2023 года среди 2000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Социальный капитал – потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, возникающий в отношениях между людьми: обязательства и ожидания, обмен информацией и социальные нормы. К формам социального капитала относятся: организационные, мобилизационные ресурсы, ресурсы социальной сплоченности и социальной взаимопомощи.

 

Напомним, по данным опроса КМИС, по состоянию на май 2023 года, несмотря на более чем год полномасштабной войны, 70% украинцев считали себя счастливыми, не считали себя счастливыми - 15%.

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