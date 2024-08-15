Уровень доходов УЗ позволяет ей снизить тарифы на грузовые перевозки, - эксперт

Сейчас "Укрзализныця" показывает хороший уровень прибыли, так что говорить, что компания убыточна, нельзя. Руководству же следует снизить тарифы – чтобы стимулировать украинскую промышленность, которая сейчас находится в убыточном состоянии из-за стоимости железнодорожных перевозок.

"Мы видим уже неплохой уровень прибыли "Укрзализныци", и нельзя сказать, что это убыточная компания. Они любят говорить, что вот, нам нужно увеличивать тарифы, потому что нам нужно больше денег для своего функционирования. Сейчас мы видим, что эти деньги есть". Возможно, поскольку это государственная монополия, следует подумать, как возможное уменьшение этих тарифов будет способствовать росту других отраслей – тех, которые несут убытки именно из-за действующих тарифов "Укрзализныци", - отметил эксперт.

Он также выразил уверенность, что при Кабинете министров должна быть введена отдельная структура, которая будет заниматься просчетом влияния на экономику постоянного роста тарифов УЗ.

"При секретариате Кабмина должна быть аналитическая структура, которая будет анализировать, как определенные тарифы будут влиять на развитие экономики. У них должны быть соответствующие модели. И это позволит получить ответ, что да, снижение тарифов на железнодорожные перевозки позволит нам получить больше денег, а значит, мы сможем без существенного поднятия налогов наполнить казну.

Напомним, за первое полугодие "Укрзализныця" отчиталась о рекордных объемах перевозок и о получении 3,1 млрд грн прибыли. В то же время, как заявил руководитель УЗ Евгений Лященко, к концу года компания планирует ущерб в размере 2,7 млрд грн. Откуда он займется, в компании не объясняют.

В свою очередь, председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова заявила, что постоянное повышение тарифов на грузовые перевозки это свидетельство неэффективности работы руководства "Укрзализныци", особенно в условиях, когда объемы перевозок, а соответственно и доходы компании, рекордно растут.