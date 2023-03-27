RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уровень подделок гривневых банкнот упал втрое: каких выявили больше всего

Фото: самая популярная банкнота среди фальшивомонетчиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень подделок банкнот гривны по результатам 2022 года снизился более чем в три раза. Чаще всего подделывают старые банкноты 500 и 200 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, по итогам прошлого года на 1 млн шт. настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года - около 7,1 банкноты).

Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах ЕС в 2022 году почти в шесть раз выше и составил примерно 13 банкнот евро (по итогам 2021 года - 12 банкнот).

Чаще всего в 2022 году подрабатывали банкноты старого образца, в частности большинство (92%) изъятых из оборота поддельных банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:

  • 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);
  • 200 грн (45% и 26% соответственно);
  • 100 грн (8% и 2% соответственно).

Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли всего 8%.

Как следствие, по результатам мониторинга 2022 подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 11% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно, на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,2 банкноты.

"Банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 - 2020 годах) имеют усиленную систему защиты. В частности, для защиты банкнот больших номиналов, которые чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически-сменные элементы защиты, которые гражданам легко проверить, а злоумышленникам - очень сложно воспроизвести", - отметили в НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины дал инструкцию, как самостоятельно проверять подлинность банкнот на примере 200-гривневой купюры образца 2007 года. Это одна из самых распространенных банкнот в наличном обращении, поэтому часто она - в фокусе внимания злоумышленников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныгривні