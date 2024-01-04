Уровень опасности значительно повышен. РФ вывела в Черное море ракетоноситель

К вечеру четверга, 4 января, Российская Федерация вывела в Черное море фрегат "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.

"Как только шторм в море немного утих, враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров" - наготове 8 "Калибров", - сообщили в ведомстве.

В связи с этим уровень ракетной опасности значительно повышен. Украинцы просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Изменение обстановки Силы обороны юга отслеживают и сообщают в режиме онлайн!", - говорится в сообщении.

Ракетные удары россиян

Напомним, сегодня, 4 января, российские оккупанты уже выпустили несколько ракет по территории Украины.

В частности, под атакой был Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего ранены.

Также 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты.

Большинство ракет – около 60 – были сбиты в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

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