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Ризики та обмеження. Що потрібно врахувати для легалізації зброї в Україні

Фото: Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Вадим Денисенко

При легалізації зброї в Україні велику увагу слід приділити питанню обмежень на володіння зброєю. Серед них має бути наявність судимості або навіть адміністративних правопорушень, що повторюються, агресивна поведінка тощо.

Про це у колонці для РБК-Україна написав радник міністра внутрішніх справ та виконавчого директора Українського Інституту майбутнього Вадим Денисенко.

"Обов'язковою умовою отримання ліцензії має бути не формальна, а реальна перевірка у психіатра та нарколога", - упевнений він.

Крім того, за словами Денисенка, щоб мінімізувати кількість нещасних випадків можна передбачити обов'язкові тренінги для вивчення правил поводження зі зброєю.

Докладніше про те, як з початком повномасштабної військової агресії РФ українці змінили своє ставлення до легалізації зброї - у колонці.

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Легалізація зброї