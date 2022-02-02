Ризик потрапити в лікарню з COVID-19 для нещеплених в 23 рази вище, - CDC

Невакциновані люди ризикують опинитися в лікарні з коронавірусною інфекцією в 23 рази частіше, ніж ті, хто отримав додаткове третє щеплення. У США оприлюднені нові дослідження впливу штаму "Омікрон".

У дослідженні на основі даних про стаціонарне лікування в окрузі Лос-Анджелес в період широкого поширення "Омікрона" йдеться, що рівень госпіталізації був "стабільно найбільш високим" серед невакцинованих людей.

"Станом на 8 січня 2022 року показники захворюваності коронавірусом і госпіталізації в окрузі Лос-Анджелес серед нещеплених осіб були вище в 3,6 і 23 рази відповідно, ніж у повністю щеплених додатковою дозою, а також вище у 2 і 5,3 раза відповідно, ніж серед повністю щеплених без ревакцинації", - йдеться в документі.

Крім того, протягом усього періоду спостережень, госпіталізація в відділення інтенсивної терапії (ВІТ), переведення на ШВЛ і летальні випадки як і раніше частіше зустрічалися серед нещеплених осіб, ніж чим серед повністю щеплених людей, з ревакцинацією або без неї.