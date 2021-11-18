Ризик дефолту України підскочив на 20% через ситуацію по "зеленому" кредиту ЄС

Кредитний дефолтний своп (CDS) - фінансовий інструмент, за яким купуються/продаються ризики несплати зобов'язань. По суті - це страховка від дефолту держави. Чим вище вартість дефолтних свопів, тим вище ризик дефолту.

Якщо 11 листопада індекс CDS становив 422 пункти, то після скандалу з невиплатою облігацій - зріс до 504 пункту (станом на 16 листопада).

Для порівняння 5-річні CDS Росії котируються на рівні 100 пунктів. Відповідно ймовірність дефолту України міжнародні інвестори тепер оцінюють в 5 разів вище, ніж ймовірність дефолту Росії.

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами з коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

Кошти були виплачені всім юридичним особам, за винятком компаній групи ДТЕК, який керівництво ДП і Держбанку в ручному режимі видалили з платіжних доручень.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових "зелених" єврооблігацій підриває довіру інвесторів до Уряду України і призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

Котирування єврооблігацій українського уряду відреагували обвалом на дії уряду з блокування виплат.