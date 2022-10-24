Риши Сунак вместо Джонсона. Чего ждать от нового премьера Британии

О том, какой может быть политика нового премьера Великобритании Риши Сунака и что поменяется для Украины – в колонке эксперта Украинского института будущего Илии Кусы.

Борис Джонсон вышел из премьерской гонки. "I'll be back-а" не получилось. Теперь с высокой долей вероятности победит экс-министр финансов Риши Сунак (во второй половине понедельника стало известно, что Сунак остался единственным претендентом, - ред).

Он получил 155 подписей депутатов партии в свою поддержку. Джонсон получил 54 (хотя сам утверждает, что 102). Партия сказала свое слово. По этой причине, Борис Джонсон понял, что в этот раз не получится, и решил сойти с дистанции, сказав, что считает "неправильным" сейчас возвращаться на пост, потому что стране нужна "объединённая партия".

В каком-то смысле, ему же лучше. Следующий премьер снова столкнется с вереницей кризисов перед грядущей зимой, которые придется решать. Будет тяжко, и не факт, что новый премьер тоже сможет продержаться долго на своем посту.

Вот министр обороны Бен Уоллес поступил грамотно: уже во второй раз отказывается идти на выборы, уступая дорогу более амбициозным однопартийцам, сохраняя при этом свой пост и ожидая лучшего момента.

В пользу Риши Сунака будут играть хорошее оксфордское образование ("этот парень знает, что делать и как делать"), системность и опыт работы в госуправлении, особенно в финансах, а сейчас проблема №1 - экономический кризис.

Против него будут играть его классовое происхождение (богатая семья, друзья-аристократы, огромное состояние, из-за чего у людей складывается впечатление оторванности от реалий простого народа), предположительно тесные связи с нынешней администрацией в США (по крайней мере, для тех, кто видит в этом проблему) и шлейф финансовой политики, которую он проводил при Джонсоне, из-за чего его считают виновным в нынешних проблемах Британии.

В любом случае, политика нового британского премьера, как и Элизабет Трасс, будет направлена вовнутрь, на решение социально-экономических проблем, а не на внешнюю политику, которая, впрочем, останется неизменной. Разве что, если верить предвыборной риторике Сунака, он будет больше склонен вести наступательную антикитайскую политику в связке с Вашингтоном.

Но это пока что приблизительные оценки. Посмотрим на результаты внутрипартийных выборов и первые шаги нового премьер-министра.

По Украине я написал: всё останется неизменным. Военные поставки, политическая солидаризация, финансовая помощь не изменятся. Но приоритет будет отдаваться национальным проблемам, а значит особого рвения и энтузиазма бежать впереди всех у Британии не будет, как при Джонсоне.

Источник: Фейсбук Илии Кусы (опубликовано с разрешения автора)