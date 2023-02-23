Решение правительства об индексации пенсий еще не принято, - Минсоцполитики

Кабинет министров Украины пока не принял постановление об индексации пенсий в 2023 году. Решение ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала Дарья Марчак, заместитель министра социальной политики Украины, в эфире телемарафона .

"Еще окончательное решение не утверждено. Постановление Кабинета министров сейчас подготовлено к рассмотрению правительства, но решение Кабинета министров еще не принято. Поэтому об этом, как о завершенном факте, можно будет говорить в ближайшие дни", - сказала она.

Марчак не исключила, что окончательная редакция постановления правительства об индексации пенсий будет отличаться от проекта, подготовленного Минсоцполитики.

В то же время, по ее словам, к индексации уже готовятся и готовятся начисления для выплат с 1 марта.