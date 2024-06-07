Решение об импорте 80% электроэнергии должно быть обсуждено с бизнесом, - эксперт

"Это решение повлекло за собой довольно негативную реакцию и критику со стороны бизнес-ассоциаций, потому что прежде всего такое обязательство затрагивает наиболее энергоемкие отрасли. Сначала чиновникам нужно было посоветоваться со стейкхолдерами. Это общемировая практика - когда перед тем, как принимать решения, проводятся консультации по стейкхолдерами. Сейчас же бизнес является заложником неправильных или не совсем экономически обоснованных принимаемых решений, - отметил Забловский.

Он подчеркнул, что бизнес понимает, что нужно диверсифицировать источники энергии, и до принятия постановления Кабмина активно использовал инструмент импорта электроэнергии. Но объем этого импорта должен быть снижен для сохранения экономики в текущем состоянии.

"Эксперты и сам рынок говорят: могло бы быть приемлемым, если бы показатель был не 80%, а не более 50% импортной энергии. Понятно: импортировать в таком количестве энергию по цене значительно выше, чем наши внутренние цены - невозможно. То есть, 30 -50% импорта – это порог, и его нужно обсуждать в зависимости от разных видов деятельности и секторов", - убежден экономист.

Забловский напомнил, что экономика Украины пока очень уязвима, поэтому принимаемые решения должны быть максимально сбалансированы и продуманы, чтобы ни в коем случае не навредить.

"Заложником экономически необоснованных решений может стать вся экономика - то есть, не только бизнес, но и граждане, все мы! То состояние, в котором мы находимся, очень легко раскачать, но очень трудно его сбалансировать. Поэтому нужно принимать продуманные решения. А чтобы их принимать, прежде всего, надо проводить надлежащие консультации. Это предусмотрено в том числе нашим действующим законодательством", – напомнил эксперт.