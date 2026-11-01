Решение СAS по российскому хоккею запятнает лед украинской кровью, - Сибига

Глава МИД подчеркнул, что Россия не прекратила свою войну против Украины, продолжает убивать людей и каждый день атаковать украинские города.

По его словам, разрешение на возвращение национальных команд предоставит Москве желаемую международную легитимность.

"Допуская возвращение российского хоккея, CAS запятнает лед украинской кровью", - подчеркнул министр.

Сибига призвал международное спортивное сообщество и партнеров занять жесткую позицию против повторного допуска РФ к соревнованиям.

Он подчеркнул, что не может быть привычной жизни, пока идет агрессия.

Отдельно дипломат обратился к сохранившим моральный компас мировым правительствам с призывом запретить российским игрокам въезд на свою территорию.

По мнению министра, война должна иметь четкие последствия, в том числе в международном спорте.