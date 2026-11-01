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Решение СAS по российскому хоккею запятнает лед украинской кровью, - Сибига

16:05 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com/zelenskyy.official)

Допуск российских хоккеистов к международным соревнованиям станет легитимизацией агрессии РФ и запятнает спорт кровью украинцев. Это решение должно быть немедленно упразднено.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети X.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не прекратила свою войну против Украины, продолжает убивать людей и каждый день атаковать украинские города.

По его словам, разрешение на возвращение национальных команд предоставит Москве желаемую международную легитимность.

"Допуская возвращение российского хоккея, CAS запятнает лед украинской кровью", - подчеркнул министр.

Сибига призвал международное спортивное сообщество и партнеров занять жесткую позицию против повторного допуска РФ к соревнованиям.

Он подчеркнул, что не может быть привычной жизни, пока идет агрессия.

Отдельно дипломат обратился к сохранившим моральный компас мировым правительствам с призывом запретить российским игрокам въезд на свою территорию.

По мнению министра, война должна иметь четкие последствия, в том числе в международном спорте.

Напомним, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) обязать Международную федерацию хоккея (IIHF) вернуть российские сборные в соревнования вызвало волну возмущения.

В Немецком хоккейном союзе жестко отреагировали на допуск РФ и встали на защиту сборной Украины, отметив угрозу для проведения будущего чемпионата мира.

Со своей стороны Федерация хоккея Украины срочно инициировала переговоры с IIHF. В ФХУ подробно распространили ноту протеста и объяснили позицию относительно возможного бойкота ЧМ из-за возвращения страны-агрессора.

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Андрей СибигаМИД УкраиныХоккейРоссийская Федерация