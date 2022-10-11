Решения Путина оказались ошибочны, а армия России истощена, - спецслужбы Британии

Украина преломила ход войны против России. Армия врага находится в изможденном состоянии, а все его предыдущие достижения превращаются в поражения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC , обнародовав выдержки из будущей речи главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга.

Соответствующее заявление Флемминг планирует озвучить во вторник в мозговом центре Rusi.

"Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию", - отметит Флеминг.

По словам главы Центра правительственной связи, решения президента Российской Федерации Владимира Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти. Глава Кремля принял участие в "стратегии высоких ставок", потерпевшей крах из-за ряда ошибок.

Также Флеминг считает, что силы Москвы исчерпаны, а недавняя мобилизация была демонстрацией безысходности российского президента, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России.

"Мы знаем -и российские командиры знают - что их запасы и боеприпасы заканчиваются", - говорится в докладе.