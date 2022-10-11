ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Решения Путина оказались ошибочны, а армия России истощена, - спецслужбы Британии

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 04:44
Решения Путина оказались ошибочны, а армия России истощена, - спецслужбы Британии Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Украина преломила ход войны против России. Армия врага находится в изможденном состоянии, а все его предыдущие достижения превращаются в поражения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC, обнародовав выдержки из будущей речи главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга.

Соответствующее заявление Флемминг планирует озвучить во вторник в мозговом центре Rusi.

"Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию", - отметит Флеминг.

По словам главы Центра правительственной связи, решения президента Российской Федерации Владимира Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти. Глава Кремля принял участие в "стратегии высоких ставок", потерпевшей крах из-за ряда ошибок.

Также Флеминг считает, что силы Москвы исчерпаны, а недавняя мобилизация была демонстрацией безысходности российского президента, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России.

"Мы знаем -и российские командиры знают - что их запасы и боеприпасы заканчиваются", - говорится в докладе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины
Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины
DAILY
Юрий Игнат: Россияне ждали холодной погоды, но из-за Крымского моста обстреляли сейчас
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Россияне ждали холодной погоды, но из-за Крымского моста обстреляли сейчас