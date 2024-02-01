Решение принято? Кого рассматривают на главкома вместо Залужного и согласятся ли генералы

В случае увольнения главнокомандующего Валерия Залужного вместо него на должность рассматриваются два кандидата. Это начальник ГУР МО Кирилл Буданов и командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Между двумя огнями. Уволит ли Зеленский Залужного и что стоит за их конфликтом".

Как Буданов, так и Сырский являются генерал-лейтенантами и известны как в Украине, так и за рубежом. Их характеризуют как достаточно жестких военных. И у обоих, по информации издания, не слишком хорошие отношения с Залужным.

По информации РБК-Украина, одна из версий того, почему Валерия Залужного таки не уволили с должности главнокомандующего, является то, что окончательно не смогли решить вопрос с его преемником. Но в качества преемников потенциально все же рассматриваются два человека - генералы Буданов и Сырский.

Буданов

И в окружении Буданова, и в окружении Сырского говорят, что они не претендовали на новую должность. Но источник РБК-Украина, близкий к разведке, предположил, что "если бы Буданову поступило такое предложение, то он, как военный человек, не имеет права от него отказаться".

Второй собеседник, близкий к начальнику ГУР, подтвердил, что ему действительно предлагали занять должность главкома.

Что известно о главном разведчике страны Кирилле Буданове РБК-Украина ранее уже писало в материале.

Сырский

Что касается генерала Сырского, то мнения по поводу его амбиций отличаются. Знакомые с ним собеседники утверждают, что для него должности имеют гораздо меньший вес, чем военные успехи и победы.

"Ему нравится находиться в полях, проводить и управлять операциями, он живет этим. К тому же он достаточно мудрый человек и понимает, что кто бы ни пришел на должность главкома - его все равно будут сравнивать с предшественником. И это сравнение, так или иначе, будет не в пользу нового главкома", - рассуждает один из собеседников в военных кругах.

Другие же, напротив, считают, что Сырский был бы и не прочь пойти на повышение и даже наоборот, давно хотел бы занять должность главкома - как и ряд других генералов.

Подробно о том, чем известен командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский - читайте в материале РБК-Украина.

Другие версии, почему Залужного еще не отправили в отставку

Есть версия, что Офис президента якобы все еще не определился с кандидатурой нового главкома. Поиск преемников - хроническая проблема нынешней команды власти. Иногда из-за этого кадровые ротации даже на министерском уровне задерживаются на месяцы, а то и на годы - и люди, с которыми уже было решено расстаться, продолжают оставаться на своих постах.

В то же время, один из влиятельных собеседников РБК-Украина в военных кругах предположил, что Банковая могла и вовсе отложить историю с увольнением главкома до весны. Это, с одной стороны, позволит офису промониторить общественную реакцию. А с другой - станет эдакой "прививкой" для населения, чтобы люди задумались над тем, что увольнение Залужного в принципе возможно. И если на Банковой действительно решатся уволить главкома, условно, через месяц или два, то тогда реакция общества будет менее болезненной, если бы они сделали это прямо сейчас.

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