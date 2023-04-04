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Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не такое плохое, как вы думаете, - Байден

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США, Вторник 04 апреля 2023 05:27
Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не такое плохое, как вы думаете, - Байден Фото: Байден отреагировал на решение о сокращении добычи нефти (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден отреагировал на решение стран-членов ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее страны-члены ОПЕК+ для поддержания стабильности на рынке объявили о добровольном сокращении добычи нефти примерно на 1,15 млн баррелей в день. Джо Байден призвал не преувеличивать влияние этого решения.

"Это не будет так плохо, как вы думаете", – сказал Байден.

Ранее мы сообщали, что из-за неожиданного решения ОПЕК+ цены на нефть в мире выросли более чем на 5%.

Напомним, страны-члены ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти.

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