Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не такое плохое, как вы думаете, - Байден
Президент США Джо Байден отреагировал на решение стран-членов ОПЕК+ дополнительно сократить добычу нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Ранее страны-члены ОПЕК+ для поддержания стабильности на рынке объявили о добровольном сокращении добычи нефти примерно на 1,15 млн баррелей в день. Джо Байден призвал не преувеличивать влияние этого решения.
"Это не будет так плохо, как вы думаете", – сказал Байден.
Ранее мы сообщали, что из-за неожиданного решения ОПЕК+ цены на нефть в мире выросли более чем на 5%.
Напомним, страны-члены ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти.
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