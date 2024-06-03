Решение об импорте 80% электроэнергии должно приниматься в диалоге с бизнесом, - эксперт

"Мы готовились на самом деле к импорту электроэнергии, все крупные игроки готовились. Но к тому, что мы будем импортировать до 50% электроэнергии, и что возобновляемая энергетика может спасти ситуацию. Но по поводу обязательства, что мы обязательно должны закупать 80% импортной электроэнергии – это абсолютно абсурдное решение. Потому что на 80% мы можем диверсифицировать электроэнергию как раз в ЕС, а не наоборот", - подчеркнула Оринчак.

Она выразила убеждение, что перед тем, как принимать такое решение, правительство должно было провести переговоры с бизнесом и найти компромиссное решение.

"Думаю, мы будем с этим бороться. Все-таки нельзя частному инвестору сказать, что должно быть так, и не по-другому. Все равно диалог будем искать. Сейчас у нас дефицит кадров, и очередной удар по бизнесу в виде обязательств". 80% импорта – это выглядит как целенаправленная политика уничтожения украинской экономики", - резюмировала Орынчак.

Спикер также добавила, что власти перед тем, как повышать тарифы и искать средства на армию, все же нужно сесть за стол переговоров с добывающим бизнесом.