В Рио-де-Жанейро во время рейда полиции погибли девять человек

Во вторник, 27 февраля, в малообеспеченных районах бразильского города Рио-де-Жанейро произошла стрельба. По меньшей мере девять человек погибли и шестеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .
Полицейский рейд начался утром и был направлен против районов, контролируемых местными наркобандами, к северу от Рио.
Тысячи людей были вынуждены остаться дома, общественный транспорт и школы были закрыты в течение длительной операции. Местная телекомпания транслировала изображения баррикад, составленных из резиновых шин, мебели и автомобилей. Преступники пытались поджечь барьеры, чтобы остановить полицейских.
Девять вероятных членов преступных группировок были убиты, шестеро ранены.
Большое количество жертв стало обычным явлением для рейдов Рио. Это вызывает критику полиции за применение чрезмерной силы и подозрения о несудебных казнях. Во время рейдов в 2021 году в Рио погибли около 29 человек преступных группировок и "лишь" один полицейский.
Число убийств в Рио возросло во время президентства Жаира Болсонара, пользовавшегося широкой поддержкой среди полиции. Болсонар стремился усилить правовую защиту полицейских, которые могут убивать при исполнении служебных обязанностей, и заявил, что преступники должны "умирать, как тараканы".
Нынешний президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва критикует полицию, убивающую и превышающую служебные полномочия.
Напомним, утром 22 февраля, на 1-й трассе возле Иерусалима, неизвестные открыли стрельбу . По разным источникам, погибли от одного до трех человек, а десять пострадали. Трое террористов вышли из авто и начали открывать огонь по стоящим в пробке машинам, двигаясь в направлении Иерусалима по 1-й трассе. Двое террористов были застрелены на месте нападения, а третьего, пытавшегося сбежать, нашли и также застрелили.
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