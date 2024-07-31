Рынок жилой недвижимости в Украине: в каких регионах больше всего выросли цены

В каких регионах строят больше всего

Директор по развитию бизнеса ЛУН Елена Унаньян в рамках панельной дискуссии "Девелопмент и материалы" рассказала, что в 2021 году рынок недвижимости в Киеве и области активно развивался, где были запущены продажи 100 новых ЖК. Однако в 2022 году количество новых проектов снизилось на 80%. В 2023 году был зафиксирован рост в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом, но это все еще только треть уровня 2021 года. За первые пять месяцев 2024 года было запущено 15 новых ЖК. Прогнозируется, что темпы запуска в 2024 г. останутся на уровне 2023 года.

Во Львове и области ситуация обстоит иначе. В 2022 году спад составлял всего 30%. В 2023 году количество запусков ЖК равнялось показателям 2021 года. Ожидается, что в 2024 году количество новых проектов может возрасти на 60% по сравнению с 2023 годом.

Общая ситуация на рынке

Елена Унананьян отмечает, что в настоящее время в Украине на продажу выставлено 1500 жилых комплексов, 25% из которых были запущены после начала полномасштабного вторжения. Ежегодно в Украине сдавали 10 млн. кв. м жилья, в 2021 году этот показатель увеличился почти до 11,5 млн кв. м. В 2022 году наблюдалось понижение на 40%, а в 2023 году было сдано на 4% больше метров, чем в предыдущем году.

Больше квадратных метров жилья в 2023 году было сдано в Киеве и области (третина от общего объема), на втором месте – Львов и область (10%), а на третьем – Винницкая область (9%).

На вторичном рынке жилья в 2022 году продажи упали в три раза по сравнению с 2021 годом. В 2023 году они возобновились до половины уровня 2021 года. На первичном рынке продажи в 2022 году снизились в 10 раз, а в 2023 году возобновились до 20%.

Цены на жилье в Украине.

Директор по развитию бизнеса ЛУН рассказала, в каких регионах больше выросли цены за квадратный метр в новостройках:

Черновцы: +29%;

Ровно: +33%;

Львов: +42%;

Ужгород: рост в 1,5 раза;

Ивано-Франковск: +53%.

Что касается аренды, то в Киеве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла с 12 000 грн. в январе 2022 года до 14 000 грн. в 2024 году. Во Львове цена аренды выросла в 1,5 раза по сравнению с январем 2022 - с 8 000 грн до 16 500 грн.

За время полномасштабной войны в Украине вырос рынок ипотечного кредитования, в частности его значительно активизировала программа "єОселя". За 2023 год выдано 6000 ипотек, а к настоящему времени – уже 11 000. Хотя 70% этих ипотек были выданы на вторичное жилье, "єОселя" намерена масштабировать ипотеку на первичный рынок. Программа способствовала повышению интереса к покупке жилья в Украине, что, в свою очередь, поддерживает спрос на первичное жилье.