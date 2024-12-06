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Рынок подержанных авто в Украине уменьшается: какие машины в ноябре покупали чаще всего

Фото: рынок подержанных автомобилей в Украине уменьшается (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Это самое малое в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

По отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года – почти на треть. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Дальше идут:

  • дизельные – 26%;
  • электромобили – 20%;
  • гибриды и авто с ГБО – по 4%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет. Лидером регистраций среди ввезенных авто с пробегом остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf – 873 ед.;
  • Renault Megane – 609 ед.;
  • Skoda Octavia – 520 ед.;
  • Volkswagen Passat – 419 ед.;
  • Volkswagen Tiguan – 399 ед.;
  • Nissan Leaf – 384 ед.;
  • Audi Q5 – 376 ед.;
  • Tesla Model 3 – 301 ед.;
  • Tesla Model Y – 298 ед.;
  • Nissan Rogue – 293 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, что в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысячи новых легковых авто. Это на 3% меньше чем в прошлом году. По отношению к октябрю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.

 

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Автомобильный рынок