ua en ru
Чт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Рынок подержанных авто в Украине: названы машины-лидеры по импорту из-за рубежа

Четверг 20 февраля 2025 12:50
UA EN RU
Рынок подержанных авто в Украине: названы машины-лидеры по импорту из-за рубежа Фото: рынок подержанных авто в Украине (mazda.com)
Автор: Константин Широкун

За 31 день января 2025 года украинцы приобрели 3,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Стоит отметить, что в течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тысяч легковых авто с пробегом. Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составляли 24% этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 48%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто - 34%
  • Гибридные - 9%;
  • Дизельные - 7%;
  • Авто с ГБО - 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  • Tesla Model Y - 341 ед;
  • Tesla Model 3 - 179 ед;
  • Mazda CX-5 - 96 ед;
  • Nissan Rogue - 96 ед;
  • Kia Niro - 96 ед;

Для сравнения, в прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году. Интересно, что из этого количества новых было 11 тысяч единиц, +37% по сравнению с прошлым годом; и подержанных - более 3,3 тысячи единиц (-20%). Таким образом, в 2024 году автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковых авто. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,5%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО
Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО
DAILY
Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Директор музея Майдана Игорь Пошивайло: Небесная Сотня – это первые герои войны с Россией