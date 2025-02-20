Рынок подержанных авто в Украине: названы машины-лидеры по импорту из-за рубежа
За 31 день января 2025 года украинцы приобрели 3,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Стоит отметить, что в течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тысяч легковых авто с пробегом. Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составляли 24% этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 48%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто - 34%
- Гибридные - 9%;
- Дизельные - 7%;
- Авто с ГБО - 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 341 ед;
- Tesla Model 3 - 179 ед;
- Mazda CX-5 - 96 ед;
- Nissan Rogue - 96 ед;
- Kia Niro - 96 ед;
Для сравнения, в прошлом году украинцы приобрели почти 14,4 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая, что на 18% больше, чем в 2023 году. Интересно, что из этого количества новых было 11 тысяч единиц, +37% по сравнению с прошлым годом; и подержанных - более 3,3 тысячи единиц (-20%). Таким образом, в 2024 году автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковых авто. В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 1,5%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.