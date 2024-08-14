Рынок труда в эпоху искусственного интеллекта: кто из украинцев может остаться без работы

Несколько веков назад произошла промышленная революция – изделия ремесленников обесценились, потому что начали конкурировать с промышленным производством. Их продукция оказалась более дешевой путём роста производительности оборудования – машина была более производительной, не находилась в плохом настроении, не болела, а технические неисправности можно было отремонтировать довольно быстро по стандартным методикам.

Чтобы хоть как-то остановить это разрушавшее их семьи нашествие, некоторые рабочие прибегли к разрушению машин, которое впоследствии назвали луддизмом – по имени легендарного подмастерья Неда Лудда (англ. Ludd), разрушившего свой станок.

Движение луддитов было достаточно мощным, и охватило не только Ноттингем и Шеффилд, но и Ланкашир, Уилтшир и другие графства. Правительство даже должно было наслать против мятежников войско и вводить смертное наказание для 17 предводителей, а еще тысячи людей выслать в колонии. Это противостояние длилось почти полвека и осталось в истории не только термином, но и примером организованного сопротивления тому, что позже назовут техническим прогрессом.

Аналогия с настоящим

Ситуация с продвижением ИИ на рынок труда очень напоминает дело луддитов. Только без военных действий. Сегодня революция скорее виртуальна – она происходит не с изделиями в физическом смысле, но с продуктами более информационными или из сферы услуг. Происходит это без сопротивления, довольно быстро и даже неожиданно.

Да, иногда работники охотно приобщают к рабочим делам ИИ, отдавая ему кучу задач и благодарны, что не нужно теперь терять много времени на поиск, сортировку и анализ информации.

В то же время, это означает сокращение объема этих работ в формате оплачиваемого труда для людей.

ИИ сделает это быстрее и меньше денег.

Поэтому все не так однозначно, и многие выдающиеся люди не готовы к бесконтрольному вовлечению ИИ во все сферы жизни, несмотря на иногда впечатляющие результаты такого сотрудничества. В частности, Юваль Ной Харари неоднократно подчеркивал, что развитие различных систем искусственного интеллекта приведет к тому, что они получат неограниченное влияние на мнения и мировоззрение людей, использующих ИИ в качестве "оракулы" и единственного источника нуждающейся информации.

В 2022 году был проведен опрос о будущих рисках использования искусственного интеллекта, в рамках которого опросили более 700 ведущих ученых и исследователей, стоящих за ведущими компаниями в области ИИ. Половина респондентов заявили, что существует 10-процентная или даже более высокая вероятность вымирания человечества (или аналогичного постоянного и серьезного ухудшения его состояния) из-за будущих систем ИИ.

Что произойдет с рынком труда

Если от глобальных ожиданий вернуться на рынок труда, есть прецеденты, когда ИИ вытесняет специалистов.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, в ближайшие десять лет искусственный интеллект может привести к потере 300 миллионов рабочих мест по всему миру.

В отличие от предшественников-луддитов это не о промышленном производстве. Теперь ИИ заменит специалистов, обрабатывающих большие массивы данных и генерирующих новые идеи – это могут быть специалисты по графическому дизайну или визуальному искусству, юристы и банкиры, работающие с документацией, переводчики, аналитики и даже врачи и фармацевты.

В каких сферах ИИ угрожает людям больше всего

В качестве "ягненка на заклание" рассмотрим профессию дизайнера. Вдохновение теперь стоит гораздо меньше, потому что требует времени, соответствующего эмоционального состояния и не гарантирует результата. А вот базовые алгоритмы ИИ анализируют миллионы изображений в разных стилях и направлениях, что позволяет искусственному интеллекту не только мгновенно осваивать необходимую эстетику, но и генерировать свои варианты приличного качества за неприлично короткий промежуток времени.

Судя по данным из мира производителей компьютерных игр, это уже постепенно происходит – руководители студий заставляют своих сотрудников работать с ИИ или увольняют, чтобы сократить расходы. Как результат – в 2023 году уволили 10 500 работников игровой индустрии, а в этом году – уже 11 000 специалистов, и процесс сокращений продолжается.

Опрос Game Developers Conference (GDC) показал, что 49% из более чем 3000 респондентов заявили, что на их рабочих местах используется ИИ. Это было бы хорошо, но 80% указали, что имеют этические проблемы по поводу его использования. То есть это не просто уменьшение рутины в обязанностях работников, чтобы поднять их производительность…

Недавний отчет консалтинговой компании CVL Economics показал: почти 90% компаний-производителей видеоигр уже внедрили ИИ, что позволит внести вклад в более чем 50% процесса разработки игр в ближайшие 5-10 лет. Поэтому, прежде чем приобщаться к гейм-индустрии в качестве дизайнера, стоит подумать – долго ли окажется это сотрудничество.

Какие сферы менее рисковые

Пока в прогнозах говорят, что меньший риск вытеснения в должности, требующие сложных взаимоотношений и социальных коммуникаций – например, у медсестер, психологов, бизнес-консультантов, журналистов-расследователей. Большая востребованность будет у "укротителей ИИ" – специалистов, умело использующих преимущества ИИ. Это могут быть не просто инструкторы по ИИ или тренеры соответствующих курсов, это уже привычные нам специалисты по машинному обучению, аналитики информационной безопасности и т.д.

Как ни странно, в безопасности будут те же "жертвы луддитов", то есть специалисты рабочих профессий, но те, кто почти каждый день решает нестандартные задачи, таким образом оставляя ИИ "за спиной", или те, кто программирует оборудование, работает над его ремонтом, особенно над нестандартными запросами.

Речь не идет о сокращении рынка труда. Исчезновение определенных профессий на 100% невозможно. Наиболее вероятный вариант – их трансформация и перемещение на следующий уровень сотрудничества с оборудованием – теперь с включением ИИ.

Нам уже прочили катастрофы во время технологических и информационных апгрейдов прошлых лет – например, в 2017 году Gartner обещала, что ИИ оставит без работы 1,8 млн человек, но одновременно будет создано 2,3 млн новых рабочих мест.

Как выжить в эпоху ИИ

Что делать, если ваша профессия в зоне риска, а вы не хотите менять профессию? Тогда придется немного "прокачать" свой портфель профессиональных навыков, добавив в него успешное взаимодействие с ИИ. Теперь это востребованный запрос среди работодателей.

Не надо откладывать "переход к ИИ" к новым веникам, потому что технологии пока очень быстро меняются, и следует овладевать их постепенно.

Чтобы не выдохнуться раньше финиша, не стоит пробовать все подряд, даже "хиты" – сейчас появляется много новых ИИ – инструментов, нужно выбрать пул "самых своих".

Для этого нужно объективно оценить, какие рабочие задачи не только занимают много времени или постоянно повторяются, но могут быть оптимизированы с помощью ИИ. И под эти задачи подбирайте инструменты, которые смогут упростить ваш труд.

Хорошо, когда вы не только найдете подходящий инструмент, но и круг единомышленников, которые помогут вам овладеть им. Или просто какие-нибудь рекомендации в соцсетях от гуру, уроки или мастер-классы от более продвинутых пользователей ИИ, форумы или обсуждения в соцсетях. Подписывайтесь, отслеживайте тренды.

Лучше, когда это будет выглядеть как алгоритм – найти определенную конкретную задачу, которую нужно улучшить с помощью ИИ, выбрать подходящие 1-2 инструмента, попытаться преодолеть проблему. Проделать работу над ошибками, если что-то не удалось с первого раза. Иметь всегда в виду конечную цель взаимодействия с ИИ и не распыляться на достопримечательности. Достичь решения задачи. Оценить качество выполнения и что можно было бы улучшить в следующий раз. Выбрать следующее задание.

ИИ постепенно входит в нашу жизнь не только как развлечение, но и как рабочий инструмент. Не касаясь этических моментов взаимодействия, следует понимать, что рабочие задачи могут стать более легкими или более креативными за счет того, что составление черновиков, списков, анализ определенных массивов данных, базовые тексты в презентацию и эту кучу рутинного хлама можно перегрузить "на плечи ИИ". Конечно, качественно задавая запросы и не менее тщательно контролируя результаты сотрудничества.