Рынок новых авто в Украине в ноябре пошел на убыль: каких машин купили больше всего

В течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 3% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

Лидерство на рынке новых авто удерживает японская марка Toyota с результатом в 868 проданных машин. По отношению к октябрю текущего года, продажи новых Toyota увеличились на 28%, а по сравнению с ноябрем 2023 года выросли на 2%.

На втором месте закрепился Renault – 533 реализуемых машин (-32% к октябрю; +39% к ноябрю 2023 года). Третий результат у Skoda – 514 единиц. Также в ТОП-5 ноября попали Volkswagen (447 автомобилей) и BMW (305 единиц).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковых авто снова стал кроссовер Renault Duster с результатом в 511 шт. Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано 64 тысяч новых легковых авто, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отмечается, что в ноябре десять популярнейших моделей сформировали 37% рынка новых легковых машин.

В ТОП-10 легковых автомобилей ноября 2024 года вошли: