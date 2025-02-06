Рынок недвижимости в Украине: только 12% граждан планируют покупку жилья в 2025 году

Спрос на покупку жилья снижается

По данным аналитиков, в период с января по октябрь 2024 года спрос на покупку жилья уменьшился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Война, экономическая нестабильность и рост цен на недвижимость стали главными факторами, которые заставляют украинцев откладывать покупку жилья.

Из-за девальвации гривны и финансовой неопределенности жители нашей страны отдают предпочтение арендованному жилью. Так, рынок долгосрочной аренды жилья вырос на 8,4% за год и уже превышает показатели 2021 года.

Что думают украинцы о собственном жилье

По результатам опроса почти 5 тысяч пользователей платформы OLX, 46% респондентов уже имеют собственное жилье, 29% арендуют, 20% проживают с родителями или родственниками, а 5% отметили, что живут за границей или являются внутренне перемещенными лицами.

На вопрос о планах относительно собственной недвижимости 73% украинцев ответили, что в 2025 году не собираются менять жилищные условия. 15% рассматривают возможность продажи недвижимости, а 12% планируют ее сдавать в аренду.

Почему украинцы покупают жилье

Среди причин покупки недвижимости в 2025 году 46% опрошенных назвали желание улучшить жилищные условия, 23% покупают жилье из-за переезда, 22% - как инвестицию, 17% планируют воспользоваться кредитными или ипотечными программами. Еще 10% указали, что покупают жилье из-за потери предыдущего в результате войны.

90% потенциальных покупателей интересует жилая недвижимость (квартиры и дома), 5% планируют покупку земельного участка, 3% рассматривают коммерческие помещения.

Относительно бюджета:

46% планируют потратить до 30 000 долларов,

34% - от 30 000 долларов до 60 000 долларов,

16% - от 60 000 долларов до 150 000 долларов,

4% рассматривают объекты дороже 150 000 долларов.

Более половины покупателей (55%) будет использовать собственные средства, а 25% планируют воспользоваться программой "єОселя".

Какие факторы влияют на решение о покупке жилья

49% украинцев отмечают, что их решение о покупке зависит от стабильности доходов и экономических прогнозов, 45% - от ситуации на фронте, 42% - от уровня цен на недвижимость. Половина респондентов обращает внимание на частоту ракетных атак.

При выборе жилья приоритетными факторами стали:

близость к важным объектам инфраструктуры (62%),

наличие автономного отопления (52%),

независимое водоснабжение (34%),

генератор или альтернативный источник энергии (33%),

укрытие поблизости (31%),

защищенная территория (30%).

Прогнозы на 2025 год

31% респондентов надеются, что цены на жилье стабилизируются, однако 27% ожидают их роста. Основные причины подорожания - новые налоговые изменения, рост цен на строительные материалы и высокая миграция в крупные города, такие как Киев, Львов и Днепр. Ситуацию на рынке будут определять макроэкономические факторы, ситуация с безопасностью и платежеспособность населения.