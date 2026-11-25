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Рынок недвижимости в Украине за последний год просел на 20-25%, а покупатели откладывают сделки из-за войны и неопределенности. В то же время растет значение качества жилья, его автономности и параметров безопасности.

Как должен выглядеть современный жилищный комплекс, когда может восстановиться спрос на недвижимость и что стоит требовать от современных домов с точки зрения безопасности – в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор "Ковальской" Сергей Пилипенко.

Главное:

Качество жилья . "Ковальская" делает ставку на качество и имеет достаточно ресурсов, чтобы гарантировать завершение строительства своих объектов

. "Ковальская" делает ставку на качество и имеет достаточно ресурсов, чтобы гарантировать завершение строительства своих объектов Современный жилой комплекс. Сейчас покупают квартиры в ЖК, который имеет "лицо" и предлагает комфортную среду;

Сейчас покупают квартиры в ЖК, который имеет "лицо" и предлагает комфортную среду; Отложенный спрос. Люди не спешат покупать недвижимость из-за неопределенности военного времени и тяжелой зимы;

Люди не спешат покупать недвижимость из-за неопределенности военного времени и тяжелой зимы; Решения для бизнеса. Железобетон более пожаростойкий, чем металл, поврежденные конструкции легко заменяются, что делает его практическим решением для промышленности;

Железобетон более пожаростойкий, чем металл, поврежденные конструкции легко заменяются, что делает его практическим решением для промышленности; Целесообразность комнат безопасности. Так называемые "мамады" – это исключительно маркетинговый шаг: для них нет ни стандарта, ни ответа, от чего они защищают;

Так называемые "мамады" – это исключительно маркетинговый шаг: для них нет ни стандарта, ни ответа, от чего они защищают; Необходимые требования к безопасности. Следует двигаться к увеличению автономности домов, систем их энергообеспечения и пожарной безопасности.

О рынке недвижимости и профиле компании

– Недавно компания подвела итог: построен один миллион квадратных метров недвижимости с тех пор, как вы начали строить (2002 год). Как изменился рынок недвижимости с тех пор?

– За эти годы рынок переживал несколько циклов – как взлеты, так и падения. Все, что строилось в начале 2000-х, выкупалось заранее, и никто не задумывался о комфорте. Недвижимость являлась массовым продуктом без особых требований к качеству. Я говорю не о "Ковальской", а о среднем стандарте на рынке.

После охлаждения рынка на фоне финансового кризиса (2008-2009 годов – ред.) девелоперы начали искать способы отличиться. Именно тогда сформировалась новая когорта игроков рынка, ведь до кризиса среди ключевых застройщиков были "Киевгорстрой" и несколько других компаний. Через несколько циклов колебаний рынка "Ковальская" заняла свою нишу – прежде всего – в качественном жилье и коммерческой недвижимости.

Основным нашим преимуществом является долговременная надежность объекта на протяжении всего жизненного цикла. Мы вкладываем в наши дома гораздо больше на квадратный метр, чем средний стандарт на рынке. Кроме того, мы не только девелопер, а прежде всего крупнейший отечественный производитель строительных материалов: сами добываем сырье, производим бетон, стеновые материалы и системы утепления, проектируем и закладываем инженерные решения. Это дает нам конкурентное преимущество: наши дома более теплые, имеют лучшую звукоизоляцию, а их жители могут экономить на отоплении и электроэнергии.

Поэтому наше жилье стоит на 15–20% дороже среднего рыночного предложения в зависимости от сегмента. Но мы продаем не просто квадратные метры. Для нас важно, чтобы недвижимость сохраняла и наращивала свою стоимость через 5–7 лет после покупки. Именно качество и потребительские свойства наших домов формируют доверие и мотивируют людей снова выбирать "Ковальскую".

– Когда человек покупает жилье, он своершает не только потребительское действие, но и инвестицию?

– Правильно. Нередко бывает, что квартира, приобретенная на этапе инвестирования за 50 тысяч долларов, через три года после ввода дома в эксплуатацию стоит всего 35 тысяч долларов из-за низкого качества материалов и ненадлежащего содержания дома. В результате человек не получает ни ожидаемого комфорта, ни выгоды от инвестиции. Мы работаем по другой логике: создаем недвижимость, которая сохраняет и умножает свою стоимость со временем.

– Давайте поговорим о стойкости вашего бизнеса. У группы есть другие сферы деятельности – добыча сырья, производство строительных материалов и их продажа. Правильно ли говорить, что наличие этих бизнесов делает ваши проекты девелопмента более финансово устойчивыми, обезопасивает их?

– Когда бизнес разветвлен и диверсифицирован, это дает уверенность, что, несмотря на сложности конкретного рынка, мы все равно выполним свои обязательства, потому что мы большая, мощная вертикально интегрированная компания.

В некоторые периоды, когда рынок недвижимости переживает не самый лучший этап развития, мы не изменяем темпы строительства, ведь мы можем часть прибыли с производственных предприятий инвестировать в недвижимость и достроить жилищный комплекс.

Второй фактор нашей надежности – мы не гонимся по количеству проектов, а сосредотачиваемся на качестве. Поэтому одновременно реализуем только 3-5 жилых комплексов. На рынке есть застройщики, которые могут похвастаться, что они построили 10 или больше миллионов квадратных метров, но где они сейчас? Где "Киевгорстрой", "Укрстрой" и "Аркада"? Теперь это десятки тысяч брошенных вкладчиков.

Сергей Пилипенко (инфографика РБК-Украина)

Наш риск-ориентированный подход состоит в том, что мы берем то количество проектов, которые можем контролируемо довести до финала и гарантированно передать ключи владельцам жилья, даже когда продажи замирают под влиянием внешних факторов.

– Сколько квартир в ваших жилых комплексах выкупают на момент сдачи домов в эксплуатацию?

– Это зависит от проекта. К примеру, в нашем доме 13-17 жилого комплекса "Русановская Гавань" более 90% квартир выкупили еще до ввода в эксплуатацию. В Kub 29 на Березняковской на момент сдачи продали 50%. Мы вложили в этот проект очень много, это проект бизнес-класса, но рынок на тот момент не был к этому готов. Поэтому мы достроили и продавали уже готовое жилье по более высокой цене.

Жилой комплекс Kub 29 по улице Березняковская в столице (фото: пресс-центр Группы "Ковальская")

– У Группы есть запас прочности, чтобы пройти сложные периоды и довести до конца даже проекты бизнес-класса?

– Да, чтобы не дисконтировать цену, не получить убыток и, самое главное, не идти на компромисс по вопросам качества. При затруднениях застройщики могут удешевлять стоимость строительства, экономить на материалах. Мы сознательно этого не делаем.

О проекте современного ЖК

– Как за последние 10-15 лет изменился проект жилого дома? Как строили тогда и что сейчас предлагает рынок?

– У многих проектов появилось "лицо". Сегодня девелоперы инвестируют в архитектурную концепцию, благоустройство, ищут баланс между экономическими показателями и комфортом, интересами будущих жильцов.

Чтобы сегодня проект стал коммерчески успешным, нужно инвестировать не только в строительство. Человек, покупающий квартиру, хочет знать, какие будут лифты, какие будут детские площадки, где будет зона отдыха, школы, садики и вся сопутствующая инфраструктура. Все это должно быть разработано до начала стройки.

На этапе проекта мы анализируем профиль наших потенциальных жителей, предлагая им соответствующую инфраструктуру и сценарии будущего образа жизни, а затем уже идут строительная и инженерная части.

– Какие элементы среды нового ЖК вы бы назвали ключевыми?

– Все начинается с того, как человек попадает на территорию жилого комплекса, паркуется, заходит в подъезд: входная дверь, качественные лифты, работающее на датчиках энергоэффективное освещение, место для детских колясок, парковка для велосипедов, лапомойки для маленьких любимцев. Рядом – аптеки, хозяйственные и продуктовые магазины, места отдыха, зоны барбекю, спортивные и детские площадки, садики или дневная студия развития детей.

Когда еще заливается бетон, мы делаем один экспозиционный этаж для покупателей, на примере которого отрабатываем все материалы и решения. Они могут посетить такой этаж, посмотреть, какие будут двери, светильники, фактура, цвет стен и другие элементы. Это все добавляет доверия.

Сергей Пилипенко (инфографика РБК-Украина)

– Как изменился жилищный и коммерческий сектор рынка недвижимости с начала полномасштабного вторжения? Что вышло со спросом?

– За почти пять лет ситуация на рынке несколько раз менялась. Очевидно, что 2022 год стал шоковым: рынок замер, а продажи недвижимости были минимальными.

В 2023-2024 годах произошел рост спроса. Большая часть продаж была вызвана внутренней миграцией. Параллельно заработала программа "еОселя". В 2023-2025 годах рынок недвижимости рос – мы это также наблюдали из-за спроса на строительные материалы.

Конец 2025-2026 годов напоминает рецессию на рынке жилой недвижимости. Без программы "еОселя" ему бы вообще было трудно, ведь существенная часть объектов продается благодаря этой программе. Доля достигает до 30-40% портфеля продаж – в зависимости от девелопера.

Прошлая зима в Киеве была очень тяжелой, поэтому люди очень осторожно относятся к выбору жилья. Воздушные атаки также влияют на спрос. Мы понимаем эти риски и максимально обустраиваем укрытия, создаем дополнительные условия, но не можем повлиять на настроение. Поэтому констатируем, что в связи с экономическим замедлением и ситуацией безопасности, в течение последнего года рынок недвижимости просел на 20-25%.

О решениях для бизнеса

– Что касается коммерческой недвижимости – такая же ситуация?

– Если говорить о промышленных зданиях, складах и производственных комплексах, то, несмотря на массированные атаки, этот рынок продолжает развиваться, запланированные проекты двигаются, только единичные поставлены на паузу.

– Возрос спрос среди компаний, потерявших свои склады, логистические центры? Они приходят к вам с запросами по ремонту, строительству?

– Нет, запросы на восстановление разрушенных или поврежденных объектов пока единичны. Мы приобщались к восстановлению только двух таких объектов. Часто заказывают строительство с нуля производственных цехов, складов и других промышленных объектов. Одни компании расширяют существующий бизнес, другие релоцируются и нуждаются в новых производственных мощностях.

Мы занимаемся не только строительством промышленного объекта, мы производим весь комплекс работ "под ключ", вместе с проектированием и инжинирингом. Есть собственные технологии и материалы, самостоятельно выполняем строительные работы и усилили инженерное направление. Это особенно важно сейчас, когда на рынке острый дефицит кадров и надежных подрядчиков, которым можно доверить реализацию проекта.

Но этот рынок будет нормально работать только тогда, когда банки будут финансировать такие проекты. В свою очередь банки этого не будут делать, пока не будет страхования военных рисков. Это сильно влияет на спрос в этом сегменте.

– Как изменились проекты для бизнеса? Может, компании решили строить меньшие и географически распределенные объекты?

– Подходы меняются достаточно импульсивно. Это плохо, ведь нельзя получить качественный проект, руководствуясь ситуативным контекстом. Разделение большого складского комплекса на много маленьких объектов ведет к потере эффективности, в частности, удорожанию строительства и эксплуатации. Я не считаю хорошей идеей разбить большой склад на 100 маленьких, но военные риски заставляют искать решения.

Мы предлагаем (и являемся пионерами в этом) сборное железобетонное каркасное строительство. Это решение для промышленных и складских комплексов, предусматривающее использование железобетонных конструкций, которые быстро производятся на наших предприятиях и собираются на строительной площадке.

Благодаря этой технологии склад, ТРЦ, цех или другое производственное помещение можно построить и ввести в эксплуатацию за полгода.

– Это очень оперативно.

– Это не только быстро, но и надежно. Металл – достаточно дорогой, его не хватает на рынке, он не выдерживает прилетов, сразу плавится и гнется (при пожаре – ред.). У металла невысокая огнестойкость.

В то же время железобетон устойчив к высоким температурам: арматура внутри защищена слоем бетона и не плавится, а при необходимости поврежденную секцию можно заменить или отремонтировать.

Недавно был прилет по складу одного из наших клиентов. Они оценили состояние повреждений и согласились с нашим предложением, что нужно только заменить две балки (это модульные конструкции). Быстро заказали у нас и разрешили проблему. Технология железобетонного каркасного строительства предполагает, что поврежденные элементы быстро демонтируются и заменяются новыми.

Железобетонные конструкции производства "Ковальской" (фото: пресс-центр компании)

Об экономике жилой недвижимости

– Как изменился горизонт планирования проектов по строительству жилья?

– Для девелопера этот показатель зависит от числа проектов, находящихся в активной фазе реализации. На сегодняшний день у нас есть два активных и четыре "спящих". В зависимости от ситуации на рынке мы можем переводить проект из "спящего" в активное состояние.

Из запланированного на этот год – завершение двух проектов. В то же время два других пока остаются "спящими". Один пока нецелесообразно реализовывать из-за экономической ситуации, развитие другого сдерживает отсутствие необходимой градостроительной документации. Речь идет о промышленной зоне, которую мы планируем ревитализировать и превратить в жилые кварталы.

– Вы купили территорию в промышленной зоне?

– Да, мы консолидировали несколько земельных участков в промзоне в районе метро "Святошин" рядом с нашим предприятием, и мы ясно видим перспективу развития этого жилого района. Сейчас ждем того, чтобы заработала земельная комиссия Киевсовета для изменения целевого назначения земли.

– Если многие проекты будут останавливаться, не возникнет ли дефицит нового жилья в Киеве и других крупных городах?

– Все будет зависеть от экономической активности города. Если люди будут сюда возвращаться, иметь перспективы работы, активно искать жилье, тогда возникнет значительный дефицит в течение 3-4 лет до тех пор, пока не начнется новый цикл строительства. Сейчас, к сожалению, тенденция несколько иная. После предыдущей зимы и накануне холодов многие уезжают.

– Вы упоминали о программе "еОселя". Скажите, стимулирует ли эта программа населения покупать сравнительно недорогое жилье?

– Не совсем. Прежде всего она направлена ​​на семьи военных, медиков и учителей. Программа предусматривает льготную ставку на 15 лет, что является уникальным фиксированным продуктом для нашего рынка. Человек может выбрать любое жилье, не обязательно самое дешевое, но не старше 3 лет. Если максимальная стоимость квадратного метра недостаточна для жилья, которое хочет приобрести человек, он может доплатить собственные средства.

Я не могу сказать, что "еОселя" стимулирует покупку эконом-жилья. Она рассчитана на среднюю цену на рынке, комфортное, обычное жилье.

– Какие изменения вы бы предложили в эту программу?

– Пересмотр лимитов программы, учитывая рост себестоимости строительства, инфляцию и валютные колебания и общий объем ее финансирования. При расширении финансирования она могла бы давать значительно лучший результат.

– Какие квартиры сегодня пользуются спросом?

– Самым востребованным является жилье стоимостью 1200-1500 долларов за квадратный метр. В то же время покупатели предпочитают жилые комплексы с собственной территорией и инфраструктурой, а не отдельными домами. По количеству комнат спрос распределяется примерно так: 40% – однокомнатные квартиры, 40% – двухкомнатные, остальные – трехкомнатные.

Некоторые девелоперы строят smart-квартиры. Мы против этого. Площадь наших однокомнатных квартир стартует от 42-43 метров, может достигать 60 метров. Мы хотим, чтобы на этаже было небольшое количество квартир – не 15-20, а 6-10. Это формирует комфортную соседскую среду, где соседи знают друг друга, без эффекта "гетто" – ощущение перенаселенности и скопления.

– Многие девелоперы предлагают жилье по более низкой цене, чем вы назвали. Что это значит? Откуда берутся низкие цены на рынке недвижимости?

– Это может означать что угодно. Дело в том, кто готов рискнуть. У меня нет вопросов к девелоперу, предлагающему, например, цену 1000-1200 долларов за квадратный метр. У меня есть вопрос к покупателю: осознает ли он, что за всем этим стоит?

Во-первых, если девелопер не вкладывает собственный финансовый ресурс, а работает исключительно за привлеченные от продажи средства, это говорит о рисках. Во-вторых, если цена – ультрадешевая, это значит, что материалы, решения будут либо дешевы, либо недоделаны. Например, как было с некоторыми объектами "Киевгорстроя", когда стоит готовое здание, но без сетей (подключение дома к воде, отоплению и электроэнергии). Это 20% от себестоимости.

– Все эти проблемы остаются покупателю.

– К сожалению, да. Поэтому нужно быть осторожным при выборе девелопера.

– Вернемся к росту себестоимости строительства. Вы уже сказали о курсе доллара. Насколько вообще выросла себестоимость?

– Цена на строительные материалы в этом году выросла на 35-40%, в том числе из-за увеличения затрат на оплату труда, электроэнергию, логистику и т.д.

– Остаются ли экономически привлекательными ваши проекты жилых комплексов?

– Да. Мы строим, сдаем в эксплуатацию, передаем ключи, обеспечиваем дома генераторами, эксплуатируем их, если нужно. Мы продаем квартиры с динамикой, которую ставили своей целью. Но в целом на рынке наблюдается более низкая активность – меньше звонков, меньше визитов, меньше просмотров, что связано с общей ситуацией в экономике.

Мы видим, что значительная часть спроса на жилье сейчас отложена. При постоянных обстрелах людям психологически сложно думать о покупке недвижимости, особенно которая еще в процессе строительства. Поэтому многие ожидают большую стадию готовности объектов и завершения зимы.

Лобби в жилом комплексе Kub 29 "Ковальской" (фото: пресс-центр компании)

О безопасности и автономности жилья

– Вы упомянули о генераторах. Какие на сегодняшний день базовые требования покупателей по безопасности и автономности домов?

– Базовый стандарт – это генераторы для энергопитания лифтов, обеспечение общего освещения и работы насосов для подачи воды. Значительным преимуществом будет наличие газовой котельной, то есть автономное отопление.

С точки зрения безопасности, прежде всего, речь идет о наличии исправной системы пассивного пожаротушения (срабатывает без вмешательства человека – ред.): с подключенными рукавами, необходимым давлением и регулярными проверками его работоспособности. Были неоднократные случаи, когда по нашим домам были прилеты (дроны) и повреждения, но сработала пожарная система, которая быстро локализовала распространение огня. Поэтому ее наличие и исправное состояние критически важны.

Второй важный элемент безопасности – бетонное ядро ​​дома. К примеру, лифтовые холлы и шахты являются одними из самых защищенных мест на этаже. Мы строим по монолитно-каркасной технологии, обеспечивающей высокую устойчивость конструкций к внешним воздействиям. Также обустраиваем паркинги так, чтобы при необходимости они могли выполнять функцию укрытия. Для этого предполагаем базовые удобства: воду, санузлы, Wi-Fi и т.д.

– Бетонное ядро ​​– это основное сооружение с толстыми стенами…

– Любое здание имеет лифты и пожарные лестницы – это наиболее безопасная, монолитная часть дома. Вы вышли в коридор, и это уже в разы безопаснее. Эти части дома не имеют подтвержденного статуса укрытия, но чем больше стен вас защищает, тем лучше.

Хочу отметить, что те дома, которые уже строятся, – в них заложены стандарты безопасности, которые были до начала полномасштабного вторжения. Только новые разрабатываемые проекты будут проходить экспертизу, будут строиться уже с учетом изменений в ГСН (государственные строительные нормы). А те меры, которые я назвал – это адаптация существующих или уже спроектированных домов к новым требованиям безопасности.

О целесообразности "комнат безопасности"

– Эти элементы безопасности и автономности повышают стоимость жилья?

– Сто процентов. Было много дискуссий вокруг "комнат безопасности". Хочу отметить, что их наличие значительно удорожает строительство. Это материалоемкое и технологически сложное решение, ведь предполагает обустройство отдельной бетонной комнаты в каждой квартире. Следовательно площадь жилья увеличивается ориентировочно на 5–7 кв. м.

Это не очень хорошо воспринимается рынком. Если в одном жилом комплексе будут две квартиры – обычная и с дополнительной бетонной комнатой, которая будет стоить на 100 долларов за квадратный метр дороже и будет на 5–7 кв. м большую площадь – покупатель, вероятнее всего, выберет второй вариант.

– На сколько такая "комната безопасности" увеличивает стоимость, например однокомнатной квартиры?

– Мы не считали подробно, но надо учитывать, что к однокомнатной квартире сразу добавляется 10% площади, то есть ее цена автоматически растет. Если на каждом стояке будет одна такая комната, это приведет к росту стоимости всего строительства еще на 15%. Здание становится более тяжелым.

В результате готов ли человек заплатить на 20-25% больше за квартиру с такой комнатой? Я очень сомневаюсь. Поэтому мы будем двигаться за спросом: если будет запрос, мы будем реагировать. Но сегодня рынок этого не требует. Мы не видим готовности платить больше за квартиры с "безопасными комнатами". Потому не торопимся, ведь это влияет на стоимость всего проекта, мы можем дорого заплатить за такие ошибки.

Кроме того, ГСН на этот счет не изменились, новых требований к конструкции и ее устойчивости не появилось.

– Некоторые застройщики предлагают квартиры с условными "мамадами". Они делают это по своей инициативе?

– Давайте посмотрим на эту ситуацию следующим образом. Если я разделю комнату гипсокартоном, будет ли это дополнительная защита? Да, но от чего? Без соответствующих испытаний мы не можем утверждать, что он действительно может защитить от конкретных угроз. А без подтвержденной эффективности и соответствия установленным нормативам называть такую ​​конструкцию полноценным защитным решением некорректно.

Сергей Пилипенко (инфографика РБК-Украина)

– В действующих ГСН нет "мамадов"?

– Нет и никогда не было. Государственные нормы по конструкции зданий и их стойкости не изменились. В ГСН только добавились требования о том, как должны быть обустроены паркинги или подземные части дома в виде сооружений двойного назначения (укрытия) с автономностью не менее 48 часов.

– То есть, ГСН ввели новые требования для паркингов, а для квартир новых требований по безопасности нет?

– Да, для квартир и наземной части дома ничего не изменилось. Поэтому, если кто-то предлагает, это все инициативы продавцов и желание понравиться потребителю.

– Можно ли в существующем проекте добавить комнату с усиленной безопасностью?

– Компания может сделать бетонную глухую комнату или кирпичную стену. Вопрос в том, что нет ни одного государственного стандарта, который бы отвечал на такие вопросы: "От чего именно будет защищать такая комната?" и "Какой она должна быть?".

Мы руководствуемся действующими ГСН, мы проектируем и строим исключительно по ним. Все дополнительные элементы – это решение девелоперов, но окупят ли они себя, действительно ли они отвечают тому, о чем заявляет застройщик? Также стоит вопрос, нужно ли эту комнату оснащать вентиляцией, бронированной дверью. И главный вопрос к покупателям: "А вы готовы дальше жить с этим бункером у себя дома?"

– Можно ли построить "мамад" в уже построенном доме?

– Категорически нет. Максимум, что можно сделать в уже построенном здании, установить легкую перегородку. Дополнительная бетонная нагрузка на перекрытие недопустима, ведь она оказывает влияние на держательную способность всей конструкции.

Относительно мамадов: в Израиле их обустройство обязательно по строительным нормам. В Украине действуют другие требования. Поэтому пока не будут определены четкие параметры таких комнат, требования к их конструкции и защите, которую они должны обеспечивать, говорить об их внедрении – это переливание из пустого в порожнее.

– К тому же в Израиле мамады вводились, когда еще не было реактивных дронов, такого количества баллистических ракет, тогда были совсем другие риски безопасности.

– Совершенно верно, поэтому не факт, что такие комнаты будут защищать в наших условиях.

О будущих трендах и проектах компании

– На ваш взгляд, куда должны двигаться строительные нормы с учетом продолжающейся войны?

– Для новых домов нужно добавлять элементы автономности. Я бы добавил эти требования к государственным стандартам. Учитывая, что централизованная система энерго- и теплообеспечения не будет восстановлена ​​в том виде, когда была спроектирована, мы видим необходимость движения к автономности – автономное отопление, автономные источники питания.

Новые дома должны быть способны функционировать не менее 10 часов без централизованного электроснабжения.

Что касается "комнаты безопасности": если сделать их обязательными, это может ударить по самому рынку. Себестоимость и цена возрастут, а покупатели будут вынуждены платить за то, на что не готовы тратить деньги.

– Как защищен покупатель квартиры в случае, если в строящийся дом произойдет прилет?

– Если объект еще не сдан в эксплуатацию, тогда это полностью риски девелопера, и такие случаи бывают. Инвестор более защищен на стадии постройки, чем после сдачи в эксплуатацию.

Если же уже сданный в эксплуатацию многоквартирный дом получил значительные повреждения, жильцы или управляющая компания могут обратиться к местной власти для разработки проекта и выделения средств на восстановление. Однако это сложная длительная процедура.

Что касается спроса, то с 2022 года есть четкая тенденция: покупатели больше не инвестируют на этапе котлована. Большинство сделок заключают на финальных стадиях строительства или покупают уже готовое жилье.

Жилой комплекс "Русановская Гавань", который строит "Ковальская" (фото: пресс-центр компании)

– Но все равно выгоднее покупать квартиру на этапе котлована?

– Планы могут меняться, сейчас никто не мыслит категориями на три года вперед. Завтра человек скажет: "У меня лопнуло терпение, я посадила детей в машину и уехала за границу". Понятно, что есть много людей, которые видят себя в Украине, но что будет через три года? Почему сейчас нужно инвестировать на этапе котлована? Зачем спешить? Именно так сейчас задают вопросы.

– Несмотря на общую сложную ситуацию на рынке, какие следующие проекты есть в портфеле компании?

– Как я уже отмечал, есть проект целого микрорайона. Эта локация предполагает более 200 тысяч квадратных метров жилья. Также планируется школа, детские сады, торгово-развлекательные центры. Уже разработана комплексная концепция города в городе. Это один из наших перспективных и основных проектов.

Также у нас есть проект NUVO на улице Жилянская (комплекс бизнес-центров – ред.). Мы его отложили, потому что сегодняшняя экономическая ситуация не способствует его реализации, но у нас есть 100% готовность стартовать хоть завтра.

Акцент на сегодняшний день – завершить строительство "Русановской Гавани". Мы планируем достроить еще одну очередь, полностью завершить благоустройство и построить детский сад.

Рынок недвижимости напрямую связан с динамикой ВВП: если экономика растет, недвижимость растет в цене, имеет инвестиционную привлекательность и наоборот – в условиях рецессии спрос снижается. Поэтому дальнейшее развитие проектов будет зависеть от состояния экономики, наличия финансового ресурса и ситуации безопасности.