Рынок электроэнергии сдвинулся с мертвой точки благодаря долгосрочным аукционам, - эксперт

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил основатель и руководитель ООО "ЛТК ЭЛЕКТРУМ" Василий Кошелюк.

Он назвал новый механизм успешным первым шагом, позволяющим бизнесу планировать закупки и защищаться от резких ценовых колебаний. Компания "ЛТК ЭЛЕКТРУМ" приняла участие в торгах по продаже ресурса "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

По словам Кошелюка, долгосрочные договоры не заменяют рынок "на сутки вперед" или другие сегменты, а дополняют их и дают бизнесу больше способов покупать электроэнергию.

"Рынок наконец сдвинулся с мертвой точки. Те изменения, о необходимости которых эксперты и энерготрейдеры говорили годами, наконец-то перешли из плоскости теоретических дискуссий в практическое русло", - подчеркнул он.

Ранее большинство предприятий покупали электроэнергию на короткий срок, а ее стоимость на следующий месяц становилась понятна почти в последний момент, добавил он. В таких условиях бизнесу сложно планировать производство, экспортные контракты и инвестиции. Новые аукционы позволяют зафиксировать цену и объем поставок сразу на несколько месяцев.

"Зафиксированная же в долгосрочном договоре стоимость работает как финансовый щит, гарантируя покупателю прогнозируемые условия в течение всего срока контракта", - пояснил Кошелюк.

Положительным сигналом он также назвал высокий интерес к первым торгам, в которых участвовали десятки компаний – от трейдеров до промышленных и аграрных предприятий. Небольшие лоты открывают доступ к ресурсу не только крупным потребителям, но и среднему бизнесу.

"Текущий объем торгов - это важный, успешный, но все же пилотный проект", - отметил руководитель компании.

По его словам, следующим шагом должно стать постепенное увеличение объемов и сроков контрактов, расширение круга участников и приближение правил торговли к европейской практике. Таким образом, первые аукционы получили положительную оценку как государства, так и непосредственных участников рынка, увидевших в них инструмент прогнозируемости и защиты от резких ценовых колебаний.