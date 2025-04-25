Рыночные цены на газ откроют путь западным трейдерам и кредиторам, - эксперт

"Финансирование импорта - это вопрос, который ежегодно героически решают "Нафтогаз" и правительство. Хотя его вообще не должно было бы существовать, если бы цены на газ в стране были рыночными", - подчеркнул он.

По словам Макогона, в Украине практически не существует рынка газа, ведь большинство потребителей получают ресурс по искусственно заниженным ценам, которые не соответствуют рыночным условиям.

"В Украине цена на газ всегда была политическим вопросом", - констатировал эксперт.

В частности, население покупает газ по 7,96 грн за кубометр, ТЭЦ - по 14-18 грн, тогда как импортный газ стоит более 20 грн/куб. При этом для закупки необходимых объемов на зиму "Нафтогазу" нужно минимум 2,5-3 млрд долларов. Привлечь такие средства в полном объеме будет непросто.

"Привлечь внешние кредиты от западных банков и международных финансовых организаций будет невозможно без объяснения окупаемости закупки газа (увеличение цен для потребителей), а размещение бондов пока нереально", - предупредил Макогон.

По его мнению, государство должно вернуться к модели рынка газа, которая уже доказала свою эффективность в 2015 году:

"Вернуться на путь дерегуляции рынка газа и привести цены на газ и тарифы на услуги ГТС и газораспределительных сетей к рыночным уровням, как было сделано в 2015 году. Опыт у страны уже есть и механизм субсидий нормально работает. Такой путь дал бы возможность привлечь внешнее финансирование и западных трейдеров", - добавил он.

Макогон также предупредил, что времени для импорта газа почти не осталось. По его подсчетам, чтобы закачать необходимые объемы до 1 ноября, придется начинать масштабный импорт уже в мае.

Напомним, заместитель исполнительного директора от Украины в ЕБРР Артем Шевалев заявил, что Украине необходимо перейти к рыночному ценообразованию на газ вместо практики искусственного регулирования тарифов.