Рынки снова переживают из-за американских региональных банков, резервы НБУ резко растут

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.

Ситуация в американском банковском секторе остается под надежным контролем регуляторов, но нервозность в секторе продолжает тлеть, а испуганные инвесторы выискивают новых самых слабых потенциальных жертв. Калифорнийские банки PacWest и Western Alliance, акции которых пострадали на прошлой неделе больше всех, имеют гораздо более устойчивые балансы, чем обанкротившиеся Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Однако и у них есть свои уязвимые места, например, большая доля венчурного бизнеса и коммерческой недвижимости в кредитном портфеле. А массированный отток депозитов, если не похоронит, может очень больно ударить и по более сильным банкам.

Региональные банки играют критическую роль в финансировании американского малого и среднего бизнеса, а значит и в развитии всей экономики. Поэтому нынешний стресс для них снова наталкивает инвесторов на неутешительные мысли о том, что "приземление" экономики может наконец-то оказаться и не таким уж мягким, как они недавно надеялись.

Тем более что надежды рынков на близкое снижение ставок не спешат укреплять ведущие центральные банки. На прошлой неделе и ФРС, и ЕЦБ подняли свои ставки на 25 базовых пунктов, что полностью отвечало ожиданиям. Глава ФРС Джером Пауэлл хоть и допустил возможную паузу в изменении ставок, но отметил, что при столь высокой инфляции говорить об окончании цикла повышений еще рано.

А глава ЕЦБ Кристин Лагард пошла еще дальше и намекнула на дальнейшее повышение ставок по той же причине – высокой инфляции. Что высокая инфляция обещает быть длительной проблемой, подтвердил и апрельский отчет о занятости в США: уровень безработицы опустился до 3,4% – самой низкой отметки за последние 54 года, а почасовые зарплаты снова ускорили рост.

Так что на рынках в течение большей части недели сложилась довольно удручающая атмосфера. Правда, в пятницу котировки дернулись вверх, а акции тех же PacWest и Western Alliance прыгнули на 82% и 50%, соответственно. Некоторые объяснили это отчетом о занятости, который все же показал устойчивую экономику в США. Свой вклад сделал также сильный квартальный отчет супертяжеловеса Apple, занимающего самую высокую долю в S&P 500 и вторую самую высокую долю в Nasdaq Composite.

Впрочем, есть и более приземленное объяснение – закрытие "медведями" своих коротких позиций, что, очевидно, больше всего касается банковского сектора. Индексы смогли наверстать свои потери: у S&P это получилось хуже (-0,8% за неделю), а у Nasdaq Composite – лучше (+0,1%), опять же в значительной степени благодаря большему весу Apple.

Между тем от негативных событий недели не смогли прийти в себя рынки сырья, где среди лидеров падения снова оказались цены на нефть, упавшие за неделю еще на 5% до 75 долларов за "бочку". К страхам рецессии на Западе у трейдеров и инвесторов добавились подозрения, что возобновления доковидного спроса на нефть в Китае придется ждать больше, чем ожидалось. На это, между прочим, намекнули неожиданно слабые показатели промышленной активности страны в апреле.

На рынке украинских еврооблигаций снова не произошло значительных событий. Под давлением высоких суверенных рисков и дряблого интереса инвесторов к развивающимся рынкам котировки полностью сместились в диапазон 16-22 цента на доллар, где большинство оценивается не более чем в 18 центов.

Вместо этого активным оставался рынок внутреннего госдолга. Здесь украинские банки продолжают "заказывать музыку", активно пополняя свои портфели "резервными" облигациями. Это позволяет Министерству финансов хорошо подготовиться к крупным майским погашениям и сохранить уровень их рефинансирования свыше 100%.

Гривна снова немного укрепилась, в основном из-за малой активности рынка в начале мая и праздничных дней в Европе. За неделю курс наличной гривны в системно важных банках усилился на 0,5% до 37,2-37,9 грн/доллар.

Самой же главной хорошей новостью для украинских рынков стало значительное увеличение резервов НБУ – на 13% в апреле (+26% с начала года) до 35,9 млрд долларов. Это стало возможным благодаря получению Украиной рекордного с начала войны объема международной финансовой помощи.