Рынки снова вдохновляются от ИИ и надеются на более мягкие центробанки

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.
Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко.
После почти месячного упадка из-за угрозы более высоких ставок на более длительный период, на прошлой неделе рынки вернулись на привычные рельсы надежд на более светлое будущее. Наконец-то должно наступить время, когда ставки начнут снижаться, рассуждали инвесторы. И, очевидно, это время приближается, ведь августовские опросы менеджеров закупок, из которых потом состоят популярные индексы PMI, показали, что деловая активность в США, Великобритании и Еврозоне замедляется больше ожиданий.
Для рынков эти негативные новости стали правильным поводом для ожидания более мягкой позиции от центральных банков. А тем более инвесторы не услышали ничего страшного в выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Джексон Хоуле в прошлую пятницу. Тот на самом деле не отступил ни на шаг от линии, которой он придерживается в этом году: укрощение инфляции – это приоритет, который может потребовать новых повышений ставок, однако ФРС будет действовать очень осторожно. Вряд ли такую позицию можно назвать мягкой, однако отсутствие более жестких сигналов ободрило рынки.
А тут напомнил о себе еще один аспект более светлого будущего – внедрение технологий искусственного интеллекта. На рынках продолжается феномен ведущего американского производителя микрочипов Nvidia, акции которого взлетели с начала года более чем на 220%. На прошлой неделе флагман техносектора отчитался за второй квартал, и издевательские участники рынка в соцсетях делали ставки на то, сколько раз глава компании Дженсен Хуанг на презентации отчета вспомнит словосочетание artificial intelligence или AI.
Впрочем, компания в очередной раз удивила, превзойдя прогнозы аналитиков как по результатам прошлого квартала, так и по собственным прогнозам на текущий квартал. В результате акции Nvidia прибавили за неделю в стоимости еще 3,5%. Любопытно, что львиную долю этого роста бумаги достигли еще до момента публикации и также увлекли за собой вверх многие другие акции техносектора.
Как следствие, главный индекс техносектора Nasdaq Composite прыгнул за неделю на 2,3%, а за ним несколько медленнее направился вверх S&P 500 – на 0,8%. Также немного поднялись европейский Stoxx 600 (+0,7%) и глобальный All-World FTSE (+0,5%), хотя азиатские рынки до сих пор лихорадило из-за китайских экономических неурядиц. Как всегда боязливее игроков акций долговые рынки услышали предупреждения главы ФРС и подняли доходности двухлетних казначейских облигаций США на 14 базисных пунктов до 5,07% - наивысшего значения с июля 2006 года.
Для рынков акций прошедшая неделя стала первой неделей роста с конца июля – главным образом благодаря возвращению к позиции видеть "стакан наполовину полным" и жить ожиданиями. На этой неделе оптимизм рынков ждет серьезный экзамен в виде отчетов о занятости и индексе цен потребительских расходов в США. Ведь именно эти данные пока свидетельствуют, что говорить об устойчивом замедлении инфляции еще рано.
Украинские еврооблигации продолжили дешеветь на прошлой неделе, находясь в русле ожиданий более высоких ставок глобальных долговых рынков. Суверены подешевели за прошлую неделю в среднем почти на 2% до 27-34 центов на доллар. ВВП-варранты подешевели на 1% до 47 центов на доллар условного номинала. В то же время на внутреннем долговом рынке объемы вложений в ОВГЗ сокращались всеми категориями инвесторов.
Население увеличило покупку валюты, что продолжило оказывать давление на гривну: за всю прошлую неделю наличный курс гривны в системно важных банках ослаб еще на 1% до 37,7-38,7 грн/доллар. На межбанковском рынке также увеличилось преимущество спроса на твердую валюту над предложением, вызвав увеличение интервенций НБУ. Скорее всего сказываются как ожидания будущей либерализации Национальным банком валютного рынка, так и традиционные сезонные ожидания более слабой гривны.