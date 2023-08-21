Рынки снова боятся высоких ставок, давление на гривну немного усиливается

Прошедшая неделя стала третьей подряд неделей снижения ключевых индексов акций. Более того, снижение все больше ускоряется. Больше всех достается недавнему фавориту инвесторов – сектору высоких технологий и его соответствующему индексу Nasdaq, потерявшему за неделю 2,9%. Не сильно отстал от него и S&P 100, упав на 2,1%.

Главной причиной столь резкого ухудшения настроений на рынках акций многие наблюдатели считают новый резкий рост доходностей облигаций, прежде всего казначейских облигаций США. И действительно, доходности американских государственных долговых бумаг бьют многолетние рекорды: самые высокие уровни с 2007 года – для десятилетних, с 2011 года – для тридцатилетних, и с 2009 года – для защищенных от инфляции.

Это привело к тому, что разница между доходностью акций и доходностью облигаций, одно из популярных измерений их стоимости, также известное как премия за риск акций, снизилась до самых низких значений за последние двадцать лет. Конечно, это значительно подрывает привлекательность акций и уже имеет последствия: Bank of America зафиксировал первый за последние четыре недели отток средств из фондов акций более чем в 2 млрд долларов и почти вдвое больший приток в казначейские облигации США.

Доходности же облигаций возрастают из-за того, что участники долговых рынков все больше опасаются новых вспышек инфляции и ожидают еще более продолжительного периода высоких ставок ФРС. На эти мрачные мнения долговых инвесторов наталкивает нынешняя позиция руководства американского центрального банка. Обнародованный на прошлой неделе протокол июльского заседания ФРС показал, что большинство его участников уже не ожидают рецессии в этом году, однако считают инфляционные риски высокими.

Такой позиции продолжает способствовать удивительно сильная экономическая статистика в США: практически все данные, вышедшие на прошлой неделе, от розничных продаж и стартов частных зданий до индекса промышленного производства и количества заявлений по безработице, оказались лучше прогнозов. Для инвесторов же хорошие экономические новости сейчас – это плохие новости, ведь они означают, что жесткая монетарная политика будет продолжаться дольше. А это также означает, что угроза рецессии не отменяется, а откладывается и к тому же становится еще более непредсказуемой.

Между тем, в Китае экономические проблемы уже лежат на поверхности. Уже вторую неделю макроданные страны приносят сюрпризы, только в случае Китая однозначно неприятны. В дополнение к дефляции и стремительному падению экспорта и импорта в стране резко замедляется потребление, инвестиции и кредитование. Что и находит свое зловещее отражение на ключевых азиатских фондовых индексах, некоторые из них падали на прошлой неделе стремительнее американских и западно-европейских.

Проблемы с уплатой долгов крупнейшим частным девелопером Country Garden напомнили, что кризис в китайском секторе недвижимости продолжается, а подобные проблемы в инвестиционной компании Zhongrong International добавили страхов по сектору небанковского кредитования. Инвесторам остается надеяться на еще более мощные государственные пакеты по стимулированию. Власти же пока не спешат усиливать вмешательство, которое может еще больше усугубить структурные проблемы китайской экономики.

Ухудшение глобальных долговых рынков не обошло и рынок украинских еврооблигаций: они подешевели за прошлую неделю в среднем почти на 5% до 28-35 центов на доллар. ВВП-варранты подешевели почти на 4% до 48 центов на доллар условного номинала. Осторожнее становятся иностранные инвесторы и на внутреннем долговом рынке – они вторую неделю подряд уменьшают свои вложения в гривневые ОВГЗ. Львиную долю новых выпусков ОВГЗ продолжают забирать отечественные банки под свои резервные обязательства.

Наличная гривна продолжила ослабевать на прошлой неделе, а население снова больше покупало валюты, чем продавало. За прошлую неделю курс гривны в системно важных банках ослаб на 1,4% до 37,4-38,2 грн/доллар. Фундаментально ситуация на валютном рынке не очень изменилась, поэтому, скорее всего, гривна оказалась под психологическим давлением от осознания игроками перспектив более гибкого подхода НБУ к регулированию курсообразования. Впрочем, такие перспективы остаются делом довольно отдаленного будущего.