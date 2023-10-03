Рынки нервничают из-за перспектив продолжительных высоких ставок и "шатдаун"

На прошлой неделе рынки продолжили переваривать последствия сентябрьского заседания ФРС, после которого центральный банк повысил прогнозы собственных базовых ставок. Несколько чиновников ФРС в течение недели в своих публичных комментариях закрепили в сознании инвесторов, что ставки будут оставаться высокими, пока не будет снижена инфляция.

В результате ведущие мировые индексы акций потеряли за неделю еще примерно по проценту. S&P 500 отступил на 0,7%, и это было уже четвертое недельное снижение индекса подряд. Лишь 0,1% спасли Nasdaq Composite от такого же "достижения". Не лучше чувствовали себя и долговые рынки, где доходность облигаций росла во всех ключевых регионах. Доходности десятилетних казначейских облигаций США взяли еще один многолетний рекорд, достигнув в среду наивысшего значения – 4,61% – с 2007 года.

Общее недовольствие по поводу ставок также усугубляли политические невзгоды. В Соединенных Штатах инвесторов все больше нервировало очередное противостояние республиканцев и демократов, на этот раз из-за утверждения годового бюджета. Без утверждения бюджета пришлось бы прекращать работу федерального правительства, также называемого "шатдауном". Длительный "шатдаун" угрожал стране миллиардными убытками и потерей сотен тысяч рабочих мест. За считанные часы до "шатдауна" Конгрессу удалось утвердить временный бюджет. Хотя здесь настал черед нервничать украинцам, ведь законопроект был принят ценой в том числе и исключение положений о финансовой поддержке Украины.

Конечно, это еще не ведет к каким-либо серьезным последствиям, ведь как американский президент, так и конгрессмены заверили, что дальнейшая поддержка Украины вскоре будет согласована. Впрочем, неприятный факт остается неприятным фактом – Украина, похоже, становится заложником в политической борьбе внутри ключевого союзника.

Продолжаются проблемы для одного из главных локомотивов глобальной экономики – Китая. Стоило макроэкономическим данным страны показать восстановление положительных тенденций, как снова на поверхность вытекло продолжение саги финансового падения девелопера Evergrande. Компания не смогла вовремя произвести платежи по своим облигациям и отменила встречи с кредиторами, а ее основатель и руководитель были арестованы китайскими властями. Все это внесло посильный вклад в снижение азиатских, а также глобальных фондовых индексов.

Все больше беспокоил рынки рост цен на нефть: за прошлую неделю котировки нефтяной марки Brent выросли еще на 2%. С начала же лета цены на нефть выросли уже на 28% из-за ограничений добычи со стороны ОПЕК+, в первую очередь со стороны Саудовской Аравии, снизившей объемы производства нефти до минимума времен пандемии. Высокие цены на нефть грозят новым ускорением инфляции и ответной жесткой реакцией центральных банков, которые могут еще больше ограничить приток ликвидности на финансовые рынки.

Пока саудиты оправдываются, что ограничивают предложение исключительно ради ценовой стабильности, коммерческие запасы нефти в мире продолжают понижение, особенно в США, которые больше других испытывают недопоставки ближневосточной нефти. Впрочем, цены могут стабилизироваться или перейти к снижению вместе с сезонным ослаблением спроса, а также более жесткой позицией центральных банков и худшими настроениями на рынках.

Между тем, украинские еврооблигации продолжили дешеветь, и их стоимость снизилась в среднем на 4% за прошедшую неделю до диапазона 26-34 центов за доллар. ВВП-варанты также подешевели более чем на 6% до менее 46 центов за доллар условного номинала. Очевидно, продолжительная неопределенность с помощью от США не будет играть в пользу украинских суверенов.

В то же время перспективы международной поддержки не волнуют украинский валютный рынок – по крайней мере, пока уже спадает волна ажиотажа, связанная с возможным усилением гибкости курсообразования. На прошлой неделе нервозность на украинском валютном рынке снизилась, а наличный курс гривны снова усилился, хотя и незначительно – на 0,4% до 37,3-38,1 грн/доллар.

Впрочем, ситуация с внешними счетами оставляет желать лучшего – баланс украинского текущего счета резко ухудшился в августе и стал дефицитным на уровне 2,2 млрд долларов из-за расширения торгового дефицита и задержки с поступлением грантов от США. И если проблемы с поступлением американской финансовой поддержки будут сохраняться, ситуация с внешним дефицитом будет ухудшаться и дальше.